ВСУ отразили 4 атаки армии РФ вблизи Андреевки и Клищиевки — сводка Генштаба

Украинские военные в течение суток отразили 4 атаки преступной армии РФ вблизи Андреевки и Клищиевки в районе Бахмута Донецкой области.
Что известно об успехах украинских военных и атаках армии РФ по Украине
Отмечается, что за сутки украинские военные 44 раза вступали в бой с подразделениями российских оккупантов.
Продолжается ведение наступления в направлении оккупированного Мелитополя в Запорожской области и Бахмута Донецкой области.
Украинские военные наносят российским захватчикам тяжелые потери и истощают вдоль всей линии фронта.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены четыре разведывательных БПЛА.
Подразделения ракетных войск поразили три артиллерийских средства и четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Между тем враг в течение суток нанес 2 ракетных и 34 авиаудара, совершил 36 обстрелов с РСЗО по позициям ВСУ и объектам гражданской инфраструктуры.
Также российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине, применив одну управляемую авиационную ракету Х-59 и одну управляемую ракету Х-31П. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожена ракета Х-59.
Разрушения и повреждения испытали инфраструктурный объект, частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Есть раненые среди гражданского населения.
Что известно о ситуации на отдельных участках фронта
В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Басовка, Мирополье, Искрисковщина, Грабовское Сумской области; Плетеновка, Нестерное, Строевка Харьковской области.
На Купянском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки и Ивановки Харьковской области, где украинские воины отразили пять атак. Также противник нанес авиационный удар у Надежды Луганской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Тополе, Двуречной, Синьковке, Петропавловке, Ивановке, Берестове Харьковской области.
На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов, Спорного, Веселого Донецкой области. Также от вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Серебрянка, Торское, Спорное Донецкой области.
На Бахмутском направлении враг четырежды безуспешно пытался восстановить утраченное положение вблизи Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Вел безуспешные штурмовые действия в районах Богдановки, Хромового и Южного Донецкой области, где наши защитники отразили еще 5 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Миньковка, Хромово, Клищиевка, Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области. Здесь Силы обороны отразили шесть атак. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Александрополь, Авдеевка и Очеретино Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Степное, Авдеевка, Первомайское, Нетайлово Донецкой области.
На Марьинском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районе Марьинки Донецкой области, где Силами обороны отбито 17 атак. Нанес авиационный удар неподалеку от Новомихайловки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались около 10 населенных пунктов Донецкой области, в частности, Георгиевка, Марьинка, Парасковеевка, Новомихайловка.
На Шахтерском направлении противник нанес авиационный удар в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, в частности, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.
На Запорожском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия северо-западнее Вербовое, Роботиного, севернее Нестерянок, Пятихаток Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 20 населенным пунктам, в частности, Полтавка, Красное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Роботино, Каменское Запорожской области и Марганец Днепропетровской области.
На Херсонском направлении противник нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Республиканец, Львов, Тягинка Херсонской области. Также вражеские артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Херсон Херсонской области и Очаков Николаевской области.
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