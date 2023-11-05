ВСУ отразили 4 атаки армии РФ вблизи Андреевки и Клищиевки — сводка Генштаба

Украинские военные в течение суток отразили 4 атаки преступной армии РФ вблизи Андреевки и Клищиевки в районе Бахмута Донецкой области.

Что известно об успехах украинских военных и атаках армии РФ по Украине

Отмечается, что за сутки украинские военные 44 раза вступали в бой с подразделениями российских оккупантов.

Продолжается ведение наступления в направлении оккупированного Мелитополя в Запорожской области и Бахмута Донецкой области.

Украинские военные наносят российским захватчикам тяжелые потери и истощают вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены четыре разведывательных БПЛА.

Подразделения ракетных войск поразили три артиллерийских средства и четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Между тем враг в течение суток нанес 2 ракетных и 34 авиаудара, совершил 36 обстрелов с РСЗО по позициям ВСУ и объектам гражданской инфраструктуры.

Также российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине, применив одну управляемую авиационную ракету Х-59 и одну управляемую ракету Х-31П. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожена ракета Х-59.

Разрушения и повреждения испытали инфраструктурный объект, частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Есть раненые среди гражданского населения.

Что известно о ситуации на отдельных участках фронта