ВСУ нанесли новые многочисленные потери армии РФ на Таврическом направлении.
Категория
Украина
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ВСУ нанесли новые многочисленные потери армии РФ на Таврическом направлении.

Уничтоженная техника армии РФ
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Источник:  online.ua

Украинские военные продолжают героически держать оборону в районе Авдеевки и отражать многочисленные атаки преступной армии РФ, нанося врагу серьезные потери.

Что известно о ситуации на Таврическом направлении и потерях окупантов

По информации командующего Оперативно-стратегической группировки "Таврия", бригадного генерала Александра Тарнавского, в течение суток украинскими военными были отражены вражеские атаки в районе Новокалинового, Авдеевки, Опросного и Первомайского.

Он отметил, что ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ в течение суток нанесли 1 тыс. 39 ударов по враждебным позициям.

Общие потери врага составили 413 человек. Один кафир сдался в плен. Уничтожены 12 единиц военной техники, - подчеркнул Тарнавский.

Он добавил, что речь идет об уничтожении вражеского танка, четырех бронемашин, двух артсистем, трех БпЛА, двух автомобилей и трех складов с боеприпасами.

Тарнавский отметил, что украинские военные продолжают проведение контрнаступательной операции в сторону Мелитополя.

В то же время, по его информации, в течение суток российские военные преступники предприняли 8 авиаударов и 56 попыток атак с помощью БпЛА по позициям украинских военных.

Враг 42 раза безуспешно пытался организовать атаку и 826 раз обстрелял позиции ВСУ.

Какую опасность представляет ситуация под Авдеевкой

По словам военного эксперта Романа Свитана, наибольшую опасность в районе Авдеевки для украинских военных представляет так называемая южная "клешня" российских захватчиков.

Пытаются из-под Донецка через Веселое, Опытное, Водяное – вот оттуда, с юга нажать, подойти к дороге, питающей Авдеевку. Опасность именно в районе Авдеевки – там не столько Авдеевский коксохим, как южная клешня россиян… – объясняет эксперт.

Он подчеркнул, что даже в случае взятия оккупантами под полный оперативный контроль дорог в районе Авдеевки большой проблемы не будет, поскольку в самой Авдеевке, в самом гарнизоне, за 10 лет создано достаточное количество углубленных складов, к которым достать просто невозможно.

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