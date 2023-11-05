ВСУ нанесли новые многочисленные потери армии РФ на Таврическом направлении.

Украинские военные продолжают героически держать оборону в районе Авдеевки и отражать многочисленные атаки преступной армии РФ, нанося врагу серьезные потери.
Что известно о ситуации на Таврическом направлении и потерях окупантов
По информации командующего Оперативно-стратегической группировки "Таврия", бригадного генерала Александра Тарнавского, в течение суток украинскими военными были отражены вражеские атаки в районе Новокалинового, Авдеевки, Опросного и Первомайского.
Он отметил, что ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ в течение суток нанесли 1 тыс. 39 ударов по враждебным позициям.
Он добавил, что речь идет об уничтожении вражеского танка, четырех бронемашин, двух артсистем, трех БпЛА, двух автомобилей и трех складов с боеприпасами.
Тарнавский отметил, что украинские военные продолжают проведение контрнаступательной операции в сторону Мелитополя.
В то же время, по его информации, в течение суток российские военные преступники предприняли 8 авиаударов и 56 попыток атак с помощью БпЛА по позициям украинских военных.
Враг 42 раза безуспешно пытался организовать атаку и 826 раз обстрелял позиции ВСУ.
Какую опасность представляет ситуация под Авдеевкой
По словам военного эксперта Романа Свитана, наибольшую опасность в районе Авдеевки для украинских военных представляет так называемая южная "клешня" российских захватчиков.
Он подчеркнул, что даже в случае взятия оккупантами под полный оперативный контроль дорог в районе Авдеевки большой проблемы не будет, поскольку в самой Авдеевке, в самом гарнизоне, за 10 лет создано достаточное количество углубленных складов, к которым достать просто невозможно.
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