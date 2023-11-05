ЗСУ завдали нових численних втрат армії РФ на Таврійському напрямку — Тарнавський

Українські військові продовжують героїчно тримати оборону в районі Авдіївки та відбивати численні атаки злочинної армії РФ, завдаючі ворогу серйозних втрат.

Що відомо про ситуацію на Таврійському напрямку та втрати окупантів

За інформацією командувача Оперативно-стратегічного угруповання “Таврія”, бригадного генерала Олександра Тарнавського, протягом доби українськими військовими було відбито ворожі атаки в районі Новокалинового, Авдіївки, Опитного та Первомайського.

Він зазначив, що ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ протягом доби завдали 1 тис 39 ударів по ворожих позиціях.

Загальні втрати ворога склали 413 осіб. Один окупант здався в полон. Знищено 12 одиниць військової техніки, - підкреслив Тарнавський. Поширити

Він додав, що мова йде про знищення ворожого танка, чотирьох бронемашин, двох артсистем, трьох БпЛА, двох автівок та трьох складів із боєприпасами.

Тарнавський зазначив, що наразі українські військові продовжують проведення контрнаступальної операції у бік Мелітополя.

У той же час, за його інформацією, протягом доби російські військові злочинці завдали 8 авіуадарів та 56 спроб атак за допомогою БпЛА по позиціях українських військових.

Ворог 42 рази безуспішно намагався організувати атаку та 826 разів обстріляв позиції ЗСУ.

Яку небезпеку представляє ситуація під Авдіївкою

За словами військового експерта Романа Світана, найбільшу небезпеку в районі Авдіївки для українських військових представляє так звана південна "клешня" російських загарбників.

Намагаються з-під Донецька через Веселе, Опитне, Водяне - ось звідти, з півдня натиснути, підійти до дороги, яка живить Авдіївку. Небезпека саме в районі Авдіївки - там не так Авдіївський коксохім, як південна клешня росіян... - пояснює експерт. Поширити

Він підкреслив, що навіть у разі взяття окупантами під повний оперативний контроль доріг в районі Авдіївки великої проблеми не буде, оскільки в самій Авдіївці, в самому гарнізоні, за 10 років створено достатню кількість заглиблених складів, до яких дістати просто неможливо.