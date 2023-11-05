Навіщо солдати РФ масово вивчають українську мову — пояснення бійця ЗСУ

Російсько-українська війна уже давно вийшла на рівень не лише протистояння зброї та особового складу армій. ЗСУ використовують усі можливі хитрощі, щоб вибити противника з окупованих територій, однак й ворог не відстає.

Навіщо російським окупантам вивчати українську мову на фронті

Відомий музикант, поет та військовий Павло Вишебаба звертає увагу на те, що на початку повномасштабного вторгнення дуже легко можна було відрізнити ворога від свого саме завдяки українській мові.

Однак солдати РФ швидко зрозуміли, що це їхнє слабке місце.

Спочатку вони почали використовувати людей, які говорили українською по рації.

Тому згодом наші воїни не мали певності: по той бік міг бути росіянин, а міг і завербований мешканець так званих "ЛНР" і "ДНР".

Проте на цьому загарбники не зупинилися й навіть почали вивчати українську.

Зараз вже такі є, бо вони розуміють: для нас мова є маркером, тому і взяли нашу зброю собі на озброєння. Ми натомість вже не так довірливо ставимося навіть до тих, хто говорить українською. Адже це також може бути ворог, завербований і навчений української, – пояснює Павло Вишебаба. Поширити

За словами бійця ЗСУ, станом на сьогодні перевірки типу "скажи "паляниця" – більше не працюють, оскільки насправді окупанти можуть вимовити це слово.

Британська розвідка дізналася про нові проблеми росіян на фронті

Як вдалося з’ясувати британським розвідникам, солдати РФ уже почали скаржитися на облаштування їхніх побутових умов на полі бою, а також на неналежну підготовку до зими.

Що важливо розуміти, у більшості випадків це є результатом низької мотивації й нестабільної логістичної підтримки.

Дані з відкритих джерел свідчать про те, що російські війська, як правило, дуже погано виконують базові правила польового управління. Це, ймовірно, частково спричинено дефіцитом мотивованих молодших командирів, а також нестабільною логістичною підтримкою, – йдеться у звіті Міноборони Великої Британії. Поширити