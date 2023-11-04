Армія РФ атакувала Херсон, Полтавщину та Дніпропетровщину — є загиблі
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ атакувала Херсон, Полтавщину та Дніпропетровщину — є загиблі

Повітряні Сили ЗСУ
атака РФ на Херсон

Ввечері 4 листопада під удар російських загарбників потрапили декілька регіонів України. Місцева влада уже повідомляє про жертви серед цивільного населення.

Що відомо про атаку росіян на Полтавщину

Як повідомляє очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін, ворог знову б’є по території Полтавської області.

Ворог атакував Полтавщину. За попередньою інформацією уламки ракети пошкодили кілька житлових будинків у Миргородському районі. Відомо, що постраждали люди, серед них двоє дітей. На жаль, загинула одна жінка, - йдеться в повідомленні Проніна, який уже вирушив на місце події.

Також, за його словами, на місці працюють всі відповідні служби.

Що відомо про атаку армії на Херсон

Окрім того, увечері 4 листопада під удар ворог знову потрапив Херсон.

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін офіційно підтвердив, що близько 19:00 армія РФ вдарили по центральній частині Херсона.

Загарбники влучили поблизу продуктового магазину.

Попередньо, загинув чоловік, ще одна жінка – поранена. Потерпілу доставили до лікарні. Інформація уточнюється, - повідомив глава Херсонської ОВА.

Що відомо про атаку РФ на Дніпро

Росія ввечері атакувала Дніпропетровщину ракетами. Нашим захисникам вдалося збити кілька ворожих цілей.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак уточнив, що армія РФ влучила в інфраструктурний об'єкт.

За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Згодом пресслужба Повітряних Сил ЗСУ повідомила, що нашій ППО вдалося збити 3 крилаті ракети.

Сьогодні увечері 4 листопада ворог атакував крилатими та балістичними ракетами Дніпропетровщину та Полтавщину. В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил ЗС України знищено три крилаті ракети «Іскандер-К».Тримаймо небо! - йдеться в заяві ПС ЗСУ.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
На Арабатській стрілці ракетами атакували дві бази військових РФ
Арабатська стрілка
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Війська РФ вдарили по Одещині двома ракетами "Онікс"
Сили оборони півдня України
Онікс
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ вдарила ракетами по селищу в Запорізькій області, є поранені
Юрій Малашко / Запорізька ОВА
Ракети

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм