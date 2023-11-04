Армія РФ атакувала Херсон, Полтавщину та Дніпропетровщину — є загиблі

Ввечері 4 листопада під удар російських загарбників потрапили декілька регіонів України. Місцева влада уже повідомляє про жертви серед цивільного населення.

Що відомо про атаку росіян на Полтавщину

Як повідомляє очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін, ворог знову б’є по території Полтавської області.

Ворог атакував Полтавщину. За попередньою інформацією уламки ракети пошкодили кілька житлових будинків у Миргородському районі. Відомо, що постраждали люди, серед них двоє дітей. На жаль, загинула одна жінка, - йдеться в повідомленні Проніна, який уже вирушив на місце події. Поширити

Також, за його словами, на місці працюють всі відповідні служби.

Що відомо про атаку армії на Херсон

Окрім того, увечері 4 листопада під удар ворог знову потрапив Херсон.

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін офіційно підтвердив, що близько 19:00 армія РФ вдарили по центральній частині Херсона.

Загарбники влучили поблизу продуктового магазину.

Попередньо, загинув чоловік, ще одна жінка – поранена. Потерпілу доставили до лікарні. Інформація уточнюється, - повідомив глава Херсонської ОВА. Поширити

Що відомо про атаку РФ на Дніпро

Росія ввечері атакувала Дніпропетровщину ракетами. Нашим захисникам вдалося збити кілька ворожих цілей.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак уточнив, що армія РФ влучила в інфраструктурний об'єкт.

За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Згодом пресслужба Повітряних Сил ЗСУ повідомила, що нашій ППО вдалося збити 3 крилаті ракети.