Армия РФ атаковала Херсон, Полтавщину и Днепропетровщину — есть погибшие

Вечером 4 ноября под удар российских захватчиков попали несколько регионов Украины. Местные власти уже сообщают о жертвах среди гражданского населения.

Что известно об атаке россиян на Полтавщину

Как сообщает глава Полтавской ОВА Филипп Пронин, враг снова бьет по территории Полтавской области.

Враг атаковал Полтавщину. По предварительной информации, обломки ракеты повредили несколько жилых домов в Миргородском районе. Известно, что пострадали люди, в том числе двое детей. К сожалению, погибла одна женщина, - сказано в сообщении Пронина, который уже отправился на место происшествия. Поделиться

Также, по его словам, на месте работают все службы.

Что известно об атаке армии на Херсон

Кроме того, вечером 4 ноября под удар враг снова попал Херсон.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин официально подтвердил, что около 19:00 армия РФ ударила по центральной части города.

Захватчики попали вблизи продуктового магазина.

Предварительно погиб мужчина, еще одна женщина – ранена. Пострадавшую доставили в больницу. Информация уточняется, – сообщил глава Херсонской ОВА. Поделиться

Что известно об атаке РФ на Днепропетровщину

Россия вечером атаковала Днепропетровщину ракетами. Нашим защитникам удалось сбить несколько вражеских целей.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак уточнил, что армия РФ попала в инфраструктурный объект.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Впоследствии пресс-служба Воздушных Сил ВСУ сообщила, что нашей ПВО удалось сбить 3 крылатых ракеты.