Войска РФ ударили по Одесщине двумя ракетами "Оникс"

2 ноября российские войска атаковали Одесскую область двумя ракетами "Оникс". Разрушений и пострадавших нет.
РФ выпустила по Одесщине две ракеты
Силы обороны юга сообщают, что ракетный удар был нанесен из временно оккупированного Крыма.
Разрушения и пострадавшие не зафиксированы.
Ситуация в Одесской области
1 ноября из самолетов тактической авиации, курсировавших над акваторией Черного моря, по Одесщине были выпущены 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.
Силы обороны уничтожили обе ракеты над морем.
30 октября россияне атаковали судоремонтный завод в Одесском районе, предположительно ракетами «Искандер-М».
В результате атаки произошел взрыв и пожар. Повреждены административное здание и техника предприятия.
Известно о четырех пострадавших, все они сотрудники предприятия.
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