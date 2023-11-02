Войска РФ ударили по Одесщине двумя ракетами "Оникс"
Категория
Украина
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Войска РФ ударили по Одесщине двумя ракетами "Оникс"

Силы обороны юга Украины
Оникс
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2 ноября российские войска атаковали Одесскую область двумя ракетами "Оникс". Разрушений и пострадавших нет.

РФ выпустила по Одесщине две ракеты

Силы обороны юга сообщают, что ракетный удар был нанесен из временно оккупированного Крыма.

Выпущенные из берегового ракетного комплекса Бастион ракеты потеряли боевую способность на подлете к побережью.

Разрушения и пострадавшие не зафиксированы.

Ситуация в Одесской области

1 ноября из самолетов тактической авиации, курсировавших над акваторией Черного моря, по Одесщине были выпущены 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Силы обороны уничтожили обе ракеты над морем.

30 октября россияне атаковали судоремонтный завод в Одесском районе, предположительно ракетами «Искандер-М».

В результате атаки произошел взрыв и пожар. Повреждены административное здание и техника предприятия.

Известно о четырех пострадавших, все они сотрудники предприятия.

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