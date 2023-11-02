Війська РФ вдарили по Одещині двома ракетами "Онікс"

2 листопада російські війська атакували Одеську область двома ракетами "Онікс". Руйнувань та постраждалих немає.

РФ випустила по Одещині дві ракети

Сили оборони півдня повідомляють, що ракетний удар був нанесений з тимчасово окупованого Криму.

Випущені з берегового ракетного комплексу "Бастіон" ракети втратили бойову спроможність на підльоті до узбережжя. Поширити

Руйнувань та постраждалих не зафіксовано.

Ситуація в Одеській області

1 листопада з літаків тактичної авіації, що курсували над акваторією Чорного моря, по Одещині було випущено 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Сили оборони знищили обидві ракети над морем.

30 жовтня росіяни атакували судноремонтний завод в Одеському районі, імовірно, ракетами «Іскандер-М».

Внаслідок атаки стався вибух та пожежа. Пошкоджено адміністративну будівлю та техніку підприємства.

Відомо про чотирьох постраждалих, усі вони є співробітниками підприємства.