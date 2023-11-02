Війська РФ вдарили по Одещині двома ракетами "Онікс"

2 листопада російські війська атакували Одеську область двома ракетами "Онікс". Руйнувань та постраждалих немає.
РФ випустила по Одещині дві ракети
Сили оборони півдня повідомляють, що ракетний удар був нанесений з тимчасово окупованого Криму.
Руйнувань та постраждалих не зафіксовано.
Ситуація в Одеській області
1 листопада з літаків тактичної авіації, що курсували над акваторією Чорного моря, по Одещині було випущено 2 керовані авіаційні ракети Х-59.
Сили оборони знищили обидві ракети над морем.
30 жовтня росіяни атакували судноремонтний завод в Одеському районі, імовірно, ракетами «Іскандер-М».
Внаслідок атаки стався вибух та пожежа. Пошкоджено адміністративну будівлю та техніку підприємства.
Відомо про чотирьох постраждалих, усі вони є співробітниками підприємства.
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