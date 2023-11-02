Війська РФ вдарили по Одещині двома ракетами "Онікс"
Категорія
Україна
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Війська РФ вдарили по Одещині двома ракетами "Онікс"

Сили оборони півдня України
Онікс

2 листопада російські війська атакували Одеську область двома ракетами "Онікс". Руйнувань та постраждалих немає.

РФ випустила по Одещині дві ракети

Сили оборони півдня повідомляють, що ракетний удар був нанесений з тимчасово окупованого Криму.

Випущені з берегового ракетного комплексу "Бастіон" ракети втратили бойову спроможність на підльоті до узбережжя.

Руйнувань та постраждалих не зафіксовано.

Ситуація в Одеській області

1 листопада з літаків тактичної авіації, що курсували над акваторією Чорного моря, по Одещині було випущено 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Сили оборони знищили обидві ракети над морем.

30 жовтня росіяни атакували судноремонтний завод в Одеському районі, імовірно, ракетами «Іскандер-М».

Внаслідок атаки стався вибух та пожежа. Пошкоджено адміністративну будівлю та техніку підприємства.

Відомо про чотирьох постраждалих, усі вони є співробітниками підприємства.

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Армія РФ атакувала ракетами судноремонтний завод під Одесою. Є постраждалі
Олег Кіпер / Одеська ОВА
Завод
Категорія
Україна
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В Одеській області збили дві авіаракети Х-59
Повітряні Сили ЗСУ
Ракета

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