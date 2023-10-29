До портів Одеси прибуло ще пʼять суден через український коридор
Категорія
Україна
Дата публікації

До портів Одеси прибуло ще пʼять суден через український коридор

Порт
Джерело:  online.ua

До портів Великої Одеси прибуло ще п'ять суден загальним дедвейтом понад 163 тис. тонн, два з яких виконують уже другий рейс до України.

Які судна прямують до Одеси

У порти Великої Одеси прибуло 5 суден загальним дедвейтом 163,26 тис. тонн. Судна належать власникам із Греції, Туреччини, Ліберії, Панами.

Два судна з п'яти виконують уже другий рейс у коридорі.

Крім того, з українських портів вийшло 4 судна загальним дедвейтом понад  168 тис тонн, які належать судновласникам із Греції та Туреччини.

Що відомо про роботу "зернового коридору"

17 липня Росія оголосила про припинення дії зернової угоди. У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно  продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна буде відправляти кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не буде запитувати дозволу на це.

10 серпня Військово-морські сили Збройних Сил повідомили про тимчасовий гуманітарний коридор для торговельних суден, що йдуть до та з портів України. Згодом в Україні відкрили реєстрацію торговельних суден та їхніх власників, які готові проходити тимчасовими маршрутами до українських портів у Чорному морі.

До слова, з моменту виходу із "зернової угоди" РФ здійснила 17 масованих атак, що призвело до зниження на 40% експортного потенціалу портів.

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