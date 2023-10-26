У Мінвідновлення зробили заяву щодо призупинення роботи зернового коридору
Категорія
Економіка
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У Мінвідновлення зробили заяву щодо призупинення роботи зернового коридору

зерно

Повідомляється, що порти Великої Одеси продовжують обробляти судна, які вже пройшли тимчасовим коридором.

Міністерство відновлення України заперечує призупинку роботи зернового коридору

Інформація щодо скасування або непрогнозовану зупинку тимчасового коридору для руху цивільних суден з та до портів Великої Одеси не відповідає дійсності. Всі встановлені ВМС ЗСУ наявні маршрути є дійсними та використовуються цивільними суднами, - зазначають в Мінвідновлення.

Також повідомляється, що порти Великої Одеси продовжують обробляти судна, які вже пройшли тимчасовим коридором.

Враховуючи, що коридор було впроваджено в надскладних умовах військової агресії Росії, його функціонування відбувається з урахуванням військової обстановки та погодних умов, - наголошується в повідомленні.

Наразі, в портах Одеса, Чорноморськ та Південний під завантаженням 23 судна. Всього коридором на вхід скористалося 51 судно. 33 судна експортувало понад 1,3 млн тонн української агропродукції та інших вантажів.

Експорт новим зерновим коридором призупинено

Консалтингова компанія Barva Invest повідомила, що Україна зупинила використання нового чорноморського зернового коридору через загрозу з боку російських військових літаків.

Ми хочемо повідомити вам про тимчасове припинення руху суден на вхід та вихід. Поточна заборона поширюється на 26 жовтня, але не виключено що її буде продовжено, – йдеться в повідомленні.

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