В Минвосстановления сделали заявление о приостановке работы зернового коридора
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Экономика
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В Минвосстановления сделали заявление о приостановке работы зернового коридора

зерно
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Сообщается, что порты Большой Одессы продолжают обрабатывать уже прошедшие временным коридором суда.

Министерство восстановления Украины отрицает приостановку работы зернового коридора

Информация об отмене или непрогнозируемой остановке временного коридора для движения гражданских судов из и в порты Великой Одессы не соответствует действительности. Все установленные ВМС ВСУ существующие маршруты действительны и используются гражданскими судами, - отмечают в Минвосстановлении.

Также сообщается, что порты Большой Одессы продолжают обрабатывать суда, уже прошедшие временным коридором.

Учитывая, что коридор был внедрен в сверхсложных условиях военной агрессии России, его функционирование происходит с учетом военной обстановки и погодных условий, отмечается в сообщении.

В портах Одесса, Черноморск и Южный под загрузкой 23 судна. Всего коридором на вход воспользовалось 51 судно. 33 судна экспортировали более 1,3 млн тонн украинской агропродукции и других грузов.

Экспорт новым зерновым коридором приостановлен

Консалтинговая компания Barva Invest сообщила, что Украина остановила использование нового черноморского зернового коридора из-за угрозы российских военных самолетов.

Мы хотим сообщить вам о временном прекращении движения судов на вход и выход. Текущий запрет распространяется на 26 октября, но не исключено, что он будет продлен, – говорится в сообщении.

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