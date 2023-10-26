В Минвосстановления сделали заявление о приостановке работы зернового коридора

Сообщается, что порты Большой Одессы продолжают обрабатывать уже прошедшие временным коридором суда.
Министерство восстановления Украины отрицает приостановку работы зернового коридора
Также сообщается, что порты Большой Одессы продолжают обрабатывать суда, уже прошедшие временным коридором.
В портах Одесса, Черноморск и Южный под загрузкой 23 судна. Всего коридором на вход воспользовалось 51 судно. 33 судна экспортировали более 1,3 млн тонн украинской агропродукции и других грузов.
Экспорт новым зерновым коридором приостановлен
Консалтинговая компания Barva Invest сообщила, что Украина остановила использование нового черноморского зернового коридора из-за угрозы российских военных самолетов.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-