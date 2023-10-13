У побережья Турции столкнулись украинский и русский корабли с зерном
Категория
Проиcшествия
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У побережья Турции столкнулись украинский и русский корабли с зерном

Авария украинского и российского суден
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Источник:  ONLINE.UA

В Мраморном море, вблизи Турции, столкнулись украинское и российское сухогрузы с зерном

Что известно о последствиях столкновения украинского и российского кораблей

По информации турецкого издания Haberturk, украинский корабль направлялся с партией зерна из Измаила, а российский - из одного из портов на Кавказе.

Отмечается, что корабли столкнулись вблизи острова Мармар.

Украинским судном был 122-метровый сухогруз "Haje Halimeh", который направлялся из Измаильского порта в испанскую Валенсию.

Другим сухогрузом был 169-метровый корабль "Asomatos", плывущий с Кавказа в израильский Ашдод.

В результате столкновения пострадавших или загрязнения окружающей среды не имеет, однако оба судна получили серьезные повреждения.

Что известно о потерях в кораблях армии РФ из состава Черноморского флота

По словам руководителя Объединенного прессцентра Сил обороны южного направления Натальи Гуменюк, преступная армия РФ продолжает терять корабли в Черном море, а в результате последних атак в рамках спецопераций СБУ и ВМС были поражены военные корабли "Буян-М" и "Павел Державин".

Действительно, операция интересная, насыщенная. Но чтобы подводить итоги, еще мало времени – есть что уточнить, мы еще собираем детали. Поэтому немного терпения – и будет интересно

При этом она отметила, что в Черном море все еще много российских кораблей, являющихся носителями ракет.

Враг может держать украинские города в напряжении еще долгое время.

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