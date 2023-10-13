У побережья Турции столкнулись украинский и русский корабли с зерном

В Мраморном море, вблизи Турции, столкнулись украинское и российское сухогрузы с зерном
Что известно о последствиях столкновения украинского и российского кораблей
По информации турецкого издания Haberturk, украинский корабль направлялся с партией зерна из Измаила, а российский - из одного из портов на Кавказе.
Отмечается, что корабли столкнулись вблизи острова Мармар.
Украинским судном был 122-метровый сухогруз "Haje Halimeh", который направлялся из Измаильского порта в испанскую Валенсию.
Другим сухогрузом был 169-метровый корабль "Asomatos", плывущий с Кавказа в израильский Ашдод.
В результате столкновения пострадавших или загрязнения окружающей среды не имеет, однако оба судна получили серьезные повреждения.
Что известно о потерях в кораблях армии РФ из состава Черноморского флота
По словам руководителя Объединенного прессцентра Сил обороны южного направления Натальи Гуменюк, преступная армия РФ продолжает терять корабли в Черном море, а в результате последних атак в рамках спецопераций СБУ и ВМС были поражены военные корабли "Буян-М" и "Павел Державин".
При этом она отметила, что в Черном море все еще много российских кораблей, являющихся носителями ракет.
Враг может держать украинские города в напряжении еще долгое время.
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