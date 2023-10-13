Біля узбережжя Туреччини зіткнулись український та російський кораблі із зерном
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Події
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Біля узбережжя Туреччини зіткнулись український та російський кораблі із зерном

Аварія російського і українського кораблів
Джерело:  ONLINE.UA

У Мармуровому морі, поблизу Туреччини зіткнулись українське та російське суховантажні судна із зерном 

Що відомо про наслідки зіткнення українського та російського кораблів

За інформацією турецького видання Haberturk, український корабель прямував з партією зерна з порта Ізмаїла, а російський - з одного з портів на Кавказі.

Зазначається, що кораблі зіткнулись поблизу острова Мармара.

Українським судном був 122-метровий суховантажний корабель “Haje Halimeh”, який прямував з Ізмаїльского порту до іспанської Валенсії.

Іншим суховантажем був 169-метровий корабель "Asomatos", що плив з Кавказу до ізраїльського Ашдоду.

Внаслідок зіткнення постраждалих, або забруднення навколішнього середовища не не має, однак обидва судна зазнали серйозних пошкоджень.

Що відомо про втрати у кораблях армії РФ зі складу Чорноморського флоту

За словами керівниці Об’єднаного пресцентру Сил оборони південного напрямку Наталії Гуменюк, злочинна армія РФ продовжує втрачати кораблі в Чорному морі, а внаслідок останніх атак в рамках спецоперацій СБУ та ВМС було уражено військові кораблі "Буян-М" і "Павел Державін".

Дійсно, операція цікава, насичена. Але щоб підбивати підсумки, ще замало часу – є що уточнити, ми ще збираємо деталі. Тому трошки терпіння – і буде цікаво

При цьому вона зазначила, що в Чорному морі все ще багато російських кораблів, які є носіями ракет.

Ворог може тримати українські міста в напруженні ще довготривалий час.

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