Біля узбережжя Туреччини зіткнулись український та російський кораблі із зерном

У Мармуровому морі, поблизу Туреччини зіткнулись українське та російське суховантажні судна із зерном
Що відомо про наслідки зіткнення українського та російського кораблів
За інформацією турецького видання Haberturk, український корабель прямував з партією зерна з порта Ізмаїла, а російський - з одного з портів на Кавказі.
Зазначається, що кораблі зіткнулись поблизу острова Мармара.
Українським судном був 122-метровий суховантажний корабель “Haje Halimeh”, який прямував з Ізмаїльского порту до іспанської Валенсії.
Іншим суховантажем був 169-метровий корабель "Asomatos", що плив з Кавказу до ізраїльського Ашдоду.
Внаслідок зіткнення постраждалих, або забруднення навколішнього середовища не не має, однак обидва судна зазнали серйозних пошкоджень.
Що відомо про втрати у кораблях армії РФ зі складу Чорноморського флоту
За словами керівниці Об’єднаного пресцентру Сил оборони південного напрямку Наталії Гуменюк, злочинна армія РФ продовжує втрачати кораблі в Чорному морі, а внаслідок останніх атак в рамках спецоперацій СБУ та ВМС було уражено військові кораблі "Буян-М" і "Павел Державін".
При цьому вона зазначила, що в Чорному морі все ще багато російських кораблів, які є носіями ракет.
Ворог може тримати українські міста в напруженні ще довготривалий час.
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