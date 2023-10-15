Армия РФ использует передовое оружие при атаке по украинским зернохранилищам — разведка Британии

Преступная армия РФ использует передовые ракеты для атак по объектам сохранения украинского зерна с целью уничтожить экспортные возможности Украины в агросфере.
Что известно об использовании армией РФ передовых ракет для атак по зернохранилищам
По информации аналитиков разведки Минобороны Великобритании, для атак по украинским зернохранилищам военные преступники армии РФ используют передовые ракеты.
Представители британской разведки подчеркивают, что речь идет о ракетах AS-4 Kitchen и AS23a Kodiak (Х-22 и Х-101 по номенклатуре РФ).
Также в разведке подчеркнули, что "нигде в мире зернохранилища не считаются легитимной военной целью".
Что известно о новых стратегических целях украинских военных
В разведке Британии также отметили, что новыми целями ударов украинских военных станут железнодорожные узлы, которыми преступная армия РФ снабжает собственные подразделения оружием и всем остальным в Украине.
В Минобороны Великобритании подчеркнули, что армия РФ использует железную дорогу для опрокидывания на оккупированные территории живой силы, бронетехники и боеприпасов.
В разведке отметили, что противник занимается строительством новой железнодорожной ветви, которая будет вести в пока оккупированный город Мариуполь Донецкой области.
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