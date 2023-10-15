Армия РФ использует передовое оружие при атаке по украинским зернохранилищам — разведка Британии

Преступная армия РФ использует передовые ракеты для атак по объектам сохранения украинского зерна с целью уничтожить экспортные возможности Украины в агросфере.

Что известно об использовании армией РФ передовых ракет для атак по зернохранилищам

По информации аналитиков разведки Минобороны Великобритании, для атак по украинским зернохранилищам военные преступники армии РФ используют передовые ракеты.

После выхода из Черноморской зерновой инициативы Россия использует свое самое ценное оружие, чтобы атаковать украинское сельское хозяйство и наносить ущерб мировым продовольственным рынкам. Уничтожено уже 280 тыс. тонн зерна, - отмечают в британской разведке. Поделиться

Представители британской разведки подчеркивают, что речь идет о ракетах AS-4 Kitchen и AS23a Kodiak (Х-22 и Х-101 по номенклатуре РФ).

Сначала разработаны для ударов по таким значительным военным целям, как боевые корабли и аэродромы, теперь они используются для дестабилизации мировых цен на продовольствие и уничтожение зернового производства Украины, отмечают в Минобороны Великобритании. Поделиться

Также в разведке подчеркнули, что "нигде в мире зернохранилища не считаются легитимной военной целью".

Since its withdrawal from the Black Sea Grain Initiative, Russia has been using its most valuable weaponry to target Ukrainian agriculture and hurt global food markets.



280,000 tonnes of grain has been destroyed. #FoodIsNotAWeapon pic.twitter.com/4MWeHdFGtS — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 15, 2023

Что известно о новых стратегических целях украинских военных

В разведке Британии также отметили, что новыми целями ударов украинских военных станут железнодорожные узлы, которыми преступная армия РФ снабжает собственные подразделения оружием и всем остальным в Украине.

В Минобороны Великобритании подчеркнули, что армия РФ использует железную дорогу для опрокидывания на оккупированные территории живой силы, бронетехники и боеприпасов.

В разведке отметили, что противник занимается строительством новой железнодорожной ветви, которая будет вести в пока оккупированный город Мариуполь Донецкой области.