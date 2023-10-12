У Украины уже есть образцы собственных дальнобойных ракет — ОП

У нас уже есть образцы собственных дальнобойных ракет с дальностью поражения до тысячи километров, однако необходимы инвестиции для расширения производства.

Что известно о дальнобойных ракетах украинского производства

По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, проведение контрнаступления ВСУ на юге Украины продемонстрировало большую потребность сил обороны в дальнобойном ракетном вооружении для поражения объектов логистики преступной армии РФ.

Подоляк подчеркнул, что для достижения паритета в вооружениях с преступной армией РФ Украине нужны не только ударные дроны, но и другое вооружение.

Если мы хотим иметь паритет, то нужно не только дроновое производство, но и ракетное производство. И у нас есть уже отработанные экспериментальные образцы, имеющие 750-1 тыс. км дальности. Поделиться

По его словам, для достижения равенства с Россией в этом компоненте вооружения Украине необходимо масштабировать свое производство.

Украина не может построить за полгода, например тысячу ракет или две тысячи ракет. Но производство есть, мы инвестируем в это все. Государство над этим работает Поделиться

Представитель ОП подчеркнул, что Украина заинтересована в инвестициях в производство ударных и разведывательных БПЛА, в том числе мощных и с большим радиусом поражения, ракет украинского производства для уничтожения российской логистики на оккупированных территориях и артиллерийских и танковых снарядов разных калибров.

Получит ли Украина ATACMS от США

Представители Белого дома отметили, что не исключают передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS.

По словам спикера Совета нацбезопасности США при Белом доме Джона Кирби, Вашингтон продолжает пересматривать дополнительные возможности, в которых нуждается Киев.