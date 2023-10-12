Україна вже має зразки власних далекобійних ракет — ОП
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна вже має зразки власних далекобійних ракет — ОП

Українські ракети
Джерело:  24 канал

В Україні вже є зразки власних далекобійних ракет із дальністю ураження до тисячі кілометрів, однак необхідні інвестиції для розширення виробництва. 

Що відомо про далекобійні ракети українського виробництва

За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, проведення контрнаступу ЗСУ на півдні України продемонструвало велику потребу Сил оборони у далекобійному ракетному озброєнні для ураження об’єктів логістики злочинної армії РФ.

Подоляк підкреслив, що для досягнення парітету в озброєннях зі злочинною армією РФ Україні потрібні не тільки ударні дрони, а й інше озброєння.

Якщо ми хочемо мати паритет, то потрібно не лише дронове виробництво, а ракетне виробництво. І в нас є вже відпрацьовані експериментальні зразки, які мають 750-1 тис км дальності

За його словами, для досягнення рівності з Росією в цьому компоненті озброєння Україні необхідно масштабувати своє виробництво.

Україна не може побудувати за півроку, наприклад, тисячу ракет, чи дві тисячі ракет. Але виробництво є, ми інвестуємо в це все. Держава над цим працює

Представник ОП підкреслив, що Україна зацікавлена у інвестиціях в виробництво ударних та розвідувальних БпЛА, в тому числі – потужних й з великим радіусом ураження, ракет українського виробництва для знищення російської логістики на окупованих територіях та артилерійських і танкових снарядів різних калібрів.

Чи отримає Україна ATACMS від США

Представники Білого дому зазначили, що не виключають передачу Україні далекобійних ракет ATACMS.

За словами речника Ради нацбезпеки США при Білому домі Джона Кірбі, Вашингтон продовжує переглядати додаткові спроможності, яких потребує Київ.

Передача ATACMS не виключена. Я зараз не в тій позиції, щоб щось оголосити на тему ATACMS, лише скажу: відповідно до того як змінюється війна, змінюються і спроможності, які ми надаємо Україні. І я думаю, так і буде продовжуватися

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