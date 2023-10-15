Армія РФ використовує передову зброю під час атак по українським зерносховищам — розвідка Британії

Злочинна армія РФ використовує передові ракети для атак по об'єктах зі збереження українського зерна із метою знищити експортні можливості України в агросфері.
Що відомо про використанням армією РФ передових ракет для атак по зерносховищах
За інформацією аналітиків розвідки Міноборони Великої Британії, для атак по українським зерносховищам військові злочинці армії РФ використовують передові ракети.
Представники британської розвідки підкреслюють, що мова йде про ракети AS-4 Kitchen та AS23a Kodiak (Х-22 та Х-101 за номенклатурою РФ).
Також у розвідці наголосили, що "ніде у світі зерносховища не вважаються легітимною військовою ціллю".
Що відомо про нові стратегічні цілі українських військових
У розвідці Британії також зазначили, що новими цілями ударів українських військових стануть залізничі вузли, якими злочинна армія РФ забезпечує власні підрозділи зброєю та всім іншим в Україні.
В Міноборони Великої Британії підкреслили, що армія РФ використовує залізницю для перекидання на окуповані території живої сили, бронетехніки й боєприпасів.
У розвідці зазначили, що супротивник займається будівництвом нової залізничної гілки, яка вестиме до поки що окупованого міста Маріуполь Донецької області.
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