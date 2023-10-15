Армія РФ використовує передову зброю під час атак по українським зерносховищам — розвідка Британії

Злочинна армія РФ використовує передові ракети для атак по об'єктах зі збереження українського зерна із метою знищити експортні можливості України в агросфері.

Що відомо про використанням армією РФ передових ракет для атак по зерносховищах

За інформацією аналітиків розвідки Міноборони Великої Британії, для атак по українським зерносховищам військові злочинці армії РФ використовують передові ракети.

Після виходу з Чорноморської зернової ініціативи Росія використовує свою найціннішу зброю, щоб атакувати українське сільське господарство та завдавати збитків світовим продовольчим ринкам. Знищено вже 280 тис тонн зерна, - зазначають у британській розвідці. Поширити

Представники британської розвідки підкреслюють, що мова йде про ракети AS-4 Kitchen та AS23a Kodiak (Х-22 та Х-101 за номенклатурою РФ).

Спочатку розроблені для ударів по таких значних військових цілях, як бойові кораблі та аеродроми, тепер вони використовуються для дестабілізації світових цін на продовольство та знищення зернового виробництва України, - наголошують в Міноборони Великої Британії. Поширити

Також у розвідці наголосили, що "ніде у світі зерносховища не вважаються легітимною військовою ціллю".

Since its withdrawal from the Black Sea Grain Initiative, Russia has been using its most valuable weaponry to target Ukrainian agriculture and hurt global food markets.



280,000 tonnes of grain has been destroyed. #FoodIsNotAWeapon pic.twitter.com/4MWeHdFGtS — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 15, 2023

Що відомо про нові стратегічні цілі українських військових

У розвідці Британії також зазначили, що новими цілями ударів українських військових стануть залізничі вузли, якими злочинна армія РФ забезпечує власні підрозділи зброєю та всім іншим в Україні.

В Міноборони Великої Британії підкреслили, що армія РФ використовує залізницю для перекидання на окуповані території живої сили, бронетехніки й боєприпасів.

У розвідці зазначили, що супротивник займається будівництвом нової залізничної гілки, яка вестиме до поки що окупованого міста Маріуполь Донецької області.