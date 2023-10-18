Россия будет поставлять Китаю украденное украинское зерно
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Экономика
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Россия будет поставлять Китаю украденное украинское зерно

Зерно
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Источник:  online.ua

Россия заключила с Китаем соглашение о поставке 70 млн тонн зерновых в течение следующих 12 лет. Часть этого зерна украдена с оккупированных территорий Украины.

Что известно о продаже Россией Китая ворованного украинского зерна

Кремлевские пропагандистские СМИ, в частности, цитируют руководителя инициативы "Новый сухопутный зерновой коридор" Каренв Овсепяна, заявивший, что Россия сможет перекрыть утраченный объем зерна из Украины за счет собственной продукции, выращенной в Сибири и на Дальнем Востоке.

Сегодня мы подписали один из самых крупных в истории России и Китая контрактов почти на 2,5 трлн рублей (25,7 млрд долларов) на 70 млн тонн на 12 лет поставки зерновых, зернобобовых, масличных грузов, – заявил Овсепян.

Что известно о визите Путина в Китай

Кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин покинул собственный бункер и совершил визит в Пекин, на форум, посвященный инициативе КНР по глобальному развитию инфраструктуры "Один пояс, один путь".

Этот визит в Китай стал второй поездкой Путина за границу после того, как в марте Международный уголовный суд выдал ордер на его арест. В Пекине к Путину относились как к почетному гостю, активно освещая его трехчасовую двустороннюю встречу с Си.

По информации западных изданий, И Си и Путин, в своих заявлениях уделяли внимание прежде всего углублению сотрудничества между двумя странами, однако также высказывались на тему войны в Украине.

Цзиньпин отметил свою "крепкую личную дружбу" с Путиным. "Политическое взаимное доверие неуклонно усугубляется", - отмечал китайский лидер.

Путин также утверждал, что Москва и Пекин "уверенно двигаются в двустороннем плане".

Он отмечал, что Москве и Пекину необходимо более тесно координировать свою внешнюю политику, учитывая "текущие сложные условия", имея в виду ситуацию в Израиле и Косово, на Кавказе и в Африке.

В то же время, отмечают СМИ, Путин пытался продемонстрировать свою геополитическую автономию от Китая.

Он наметил грандиозные инфраструктурные планы России в регионе и призвал инвестировать в них, но не заявлял о планах присоединиться к существующим проектам Китая.

Российский диктатор также заявил, что к концу года годовая торговля между двумя странами превысит 200 млрд. долларов.

Кроме того, в разговоре с прессой Путин утверждал, что Россия и Китай собираются подписать план сотрудничества. Однако пока ни о каких новых экономических соглашениях между РФ и Китаем объявлено не было.

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