Путин пригрозил "Кинжалами" в Черном море. В Воздушных силах отреагировали на заявление диктатора

Российские самолеты МиГ-31К с ракетами "Кинжал" не смогут поразить цели в Черном море. Поэтому заявления российского диктатора Владимира Путина о патрулировании могут быть только запугиванием.

Что сказал Путин

После ряда атак, проведенных украинскими военными в Черном море, российский диктатор Владимир Путин заявил, что российские истребители МиГ-31К будут патрулировать небо над Черным морем.

По моему поручению ВКС России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем. Наши самолеты МиГ-31 вооружены комплексами "Кинжал!", – заявил Путин. Поделиться

Российский диктатор напомнил, что эти системы имеют дальность полета более 1000 км со скоростью 9 Махов.

Это не угроза, что я сейчас анонсирую, – подытожил Путин. Поделиться

В Воздушных силах объяснили устрашение диктатора

Однако спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат отметил, что новые угрозы президента РФ Владимира Путина о патрулировании МиГ-31К в Черном море, возможно, направлены на усиление напряжения, но кардинально ничего не меняют для Сил обороны Украины.

Для Украины новое заявление агрессора особо ничего не меняет, Россия и так каждый день угрожает нашей стране всевозможными видами вооружения. А заявление помешанного диктатора, пусть лучше бы прокомментировал его пресс-секретарь.

С технической стороны характеристики аэробалистической ракеты Х-47 "Кинжал" позволяют России запускать ее по территории Украины как с северного, так и с восточного направлений, акватория Черного моря – это лишь еще одно направление. В то же время, российская авиация и так ежедневно патрулирует там воздушное пространство, в том числе истребителями и разведчиками", – отметил Игнат. Поделиться

В то же время, по словам Игната, возможно, эти угрозы Путина больше направлены для стран-НАТО, которые потенциально попадают в зону поражения "Кинжалов", как очередная "путинская страшилка". Ибо ракета Х-47 способна нести и тактический ядерный боезаряд, как и крылатые ракеты "Калибр" на российских кораблях в Черном и Азовском морях, напомнил представитель Воздушных сил.

Кроме этого страны-партнеры, вероятно, будут поднимать в воздух свои истребители для перехвата российских МиГов в нейтральном воздушном пространстве над Черным морем.

На уточняющий вопрос, будут ли все же потенциальные участившиеся взлеты носителей "Кинжалов" для украинцев более частые вой сирен, Игнат подчеркнул, что, конечно, при поступлении информации о взлете в воздух МиГ-31К с "Кинжалом", будет включаться воздушная тревога.