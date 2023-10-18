Путін пригрозив "Кинджалами" у Чорному морі. У Повітряних силах відреагували на заяву диктатора

Російські літаки МіГ-31К з ракетами "Кинджал" не зможуть уразити цілі у Чорному морі. Тому заяви російського диктатора Володимира Путіна про патрулювання можуть бути лише залякуванням.

Що сказав Путін

Після низки атак, які провели українські військові у Чорному морі, російський диктатор Володимир Путін заявив, що російські винищувачі МіГ-31К будуть патрулювати небо над Чорним морем.

За моїм дорученням ВКС Росії починають на постійній основі патрулювання в нейтральній зоні повітряного простору над Чорним морем. Наші літаки МіГ-31 озброєні комплексами "Кинджал!”, – заявив Путін. Поширити

Російський диктатор нагадав, що ці системи мають дальність польоту понад 1000 км зі швидкістю 9 Махів.

Це не погроза, те що я зараз анонсую, − підсумував Путін. Поширити

У Повітряних силах пояснили залякування диктатора

Проте речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат зазначив, що нові погрози президента РФ Володимира Путіна про патрулювання МіГ-31К у Чорному морі, можливо, спрямовані на посилення напруги, але кардинально нічого не змінюють для Сил оборони України.

Для України нова заява агресора особливо нічого не змінює, Росія і так щодня загрожує нашій країні різноманітними видами озброєння. А заяву схибленого диктатора, хай краще прокоментував би його прес-секретар.

З технічного боку, характеристики аеробалістичної ракети Х-47 "Кинджал" дозволяють Росії запускати її по території України як із північного, так і з східного напрямків, акваторія Чорного моря – це лише ще один напрямок. Водночас російська авіація і так щодня патрулює там повітряний простір, зокрема винищувачами і розвідниками", – зазначив Ігнат. Поширити

Водночас за словами Ігната, можливо, ці погрози Путіна більше спрямовані для країн-НАТО, які потенційно потрапляють в зону ураження "Кинджалів", як чергова "путінська страшилка". Бо ракета Х-47 здатна нести і тактичний ядерний боєзаряд, як і крилаті ракети "Калібр" на російських кораблях у Чорному та Азовському морях, нагадав речник Повітряних сил.

Крім цього країни-партнери ймовірно підніматимуть у повітря свої винищувачі для перехоплення російських МіГів у нейтральному повітряному просторі над Чорним морем.

На уточнююче запитання, чи все ж потенційні частіші зльоти носіїв "Кинджалів" означатимуть для українців частіші виття сирен, Ігнат наголосив, що, звісно, при надходженні інформації про зліт в повітря МіГ-31К із "Кинджалом", вмикатиметься повітряна тривога.