Росія поставлятиме Китаю крадене українське зерно

Росія уклала з Китаєм угоду щодо поставки 70 млн тон зернових упродовж наступних 12 років. Частина цього зерна вкрадена з окупованих територій України.

Що відомо про продаж Росією Китаю краденого українського зерна

Кремлівські пропагандистські ЗМІ, зокрема, цитують керівника ініціативи "Новий сухопутний зерновий коридор" Каренв Овсепяна, який заявив, що Росія зможе перекрити втрачений обсяг зерна з України за рахунок власної продукції, вирощеної у Сибіру та на Далекому Сході.

Сьогодні ми підписали один з найбільших в історії Росії і Китаю контрактів майже на 2,5 трлн рублів (25,7 млрд доларів) на 70 млн тонн на 12 років поставки зернових, зернобобових, олійних вантажів, - заявив Овсепян. Поширити

Що відомо про візит Путіна до Китаю

Кремлівський диктатор та військовий злочинець Володимир Путін покинув власний бункер і здійснив візит до Пекіну, на форум, присвячений ініціативі КНР з глобального розвитку інфраструктури "Один пояс, один шлях".

Цей візит до Китаю став другою поїздкою Путіна за кордон після того, як у березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт. В Пекіні до Путіна ставилися як до почесного гостя, активно висвітлюючи його тригодинну двосторонню зустріч з Сі.

За інформацією західних видань, І Сі, і Путін, у своїх заявах приділяли увагу передусім поглибленню співпраці між двома країнами, однак також висловлювались на тему війни в Україні.

Цзіньпін відзначив свою "міцну особисту дружбу" з Путіним. "Політична взаємна довіра неухильно поглиблюється", – зазначав китайський лідер.

Путін так само стверджував, що Москва та Пекін "впевнено рухаються в двосторонньому плані".

Він наголошував, що Москві та Пекіну необхідно більш тісно координувати свою зовнішню політику, зважаючи на "поточні складні умови", маючи на увазі безпекову ситуацію в Ізраїлі та Косово, на Кавказі та в Африці.

Водночас, зауважують ЗМІ, Путін намагався продемонструвати свою геополітичну автономію від Китаю.

Він окреслив грандіозні інфраструктурні плани Росії в регіоні та закликав інвестувати в них, але не заявляв про плани приєднатися до наявних проектів Китаю.

Російський диктатор також заявив, що до кінця року річна торгівля між двома країнами перевищить 200 млрд доларів.

Крім цього, у розмові з пресою Путін стверджував, що Росія і Китай збираються підписати план співпраці. Однак поки про жодні нові економічні угоди між РФ та Китаєм оголошено не було.