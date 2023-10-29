В порты Одессы прибыло еще пять судов через украинский коридор
Категория
Украина
Дата публикации

В порты Одессы прибыло еще пять судов через украинский коридор

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Источник:  online.ua

В порты Большой Одессы прибыло еще пять судов общим дедвейтом более 163 тыс. тонн, два из которых выполняют уже второй рейс в Украину.

Какие суда направляются в Одессу

В порты Большой Одессы прибыли 5 судов общим дедвейтом 163,26 тыс. тонн. Суда принадлежат владельцам из Греции, Турции, Либерии, Панамы.

Два судна из пяти выполняют уже второй рейс в коридоре.

Кроме того, из украинских портов вышло 4 судна общим дедвейтом более 168 тыс тонн, принадлежащих судовладельцам из Греции и Турции.

Что известно о работе "зернового коридора"

17 июля Россия объявила о прекращении действия зернового соглашения. В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что необходимо продолжать использовать зерновой коридор, даже несмотря на выход РФ из соглашения.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 4 августа заявил, что Украина будет отправлять корабли с собственным зерном туда, куда считает необходимым, и ни у кого не будет запрашивать разрешение на это.

10 августа Военно-морские силы Вооруженных Сил сообщили о временном гуманитарном коридоре для торговых судов, идущих в и из портов Украины. Впоследствии в Украине открыли регистрацию торговых судов и их владельцев, готовых проходить временными маршрутами в украинские порты в Черном море.

К слову, с момента выхода из "зернового соглашения" РФ совершила 17 массированных атак, что привело к снижению на 40% экспортного потенциала портов.

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