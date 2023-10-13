Порты "Большой Одессы" приняли еще три балкера, прошедших временным коридором, установленным Военно-Морскими силами Вооруженных сил Украины.

Порты "Большой Одессы" приняли еще три судна коридором ВМС ВСУ

Об этом сообщил руководитель Мониторинговой группы санкций и свободы судоходства Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко в Фейсбуке.

По его данным, речь идет о судах Imperator (судовладелец из Греции), Wu Yang Glory (судовладельец из Китая) и Falcona (судовладельец из Украины).

По данным ресурса MarineTraffic, Imperator прибыл в порты Большой Одессы под флагом Маршалловых Островов. Дедвейт судна составляет 18,9 тысяч тонн.

Судно Wu Yang Glory дедвейтом 75,5 тыс. тонн идет под флагом Либерии, а Falcona с дедвейтом 2,2 тыс. тонн – под флагом Камеруна.

Таким образом, с 16 сентября 2023 в порты Большой Одессы украинским коридором прибыли уже 20 судов общим дедвейтом 668,9 тыс. тонн, - отметил Клименко. Поделиться

В отличие от действовавшего до этого зернового коридора новым коридором идут суда не только с агропродукцией, но и с другими грузами, в частности горно-металлургическими или контейнерами.

Российская блокада Черного моря

18 июля 2023 года Россия заявила, что выходит из "зернового соглашения". При этом российская армия начала обстреливать украинские порты и зерновую инфраструктуру в Украине.

Украина открыла в Черном море временные коридоры для торговых судов. Маршруты, прежде всего, предназначены для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах еще с начала войны.

Первое грузовое судно Resilient Africa, вышедшее из украинского порта с зерном, ранее тоже прибыло в Босфор. Теперь уже два судна смогли прорвать российскую блокаду Черного моря, воспользовавшись временными коридорами.