Порти "Великої Одеси" прийняли ще три балкери, які пройшли тимчасовим коридором, встановленим Військово-Морськими силами Збройних сил України.

Порти "Великої Одеси" прийняли ще три судна коридором ВМС ЗСУ

Про це повідомив керівник Моніторингової групи санкцій і свободи судноплавства Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко у фейсбуці.

За його даними, йдеться про судна Imperator (судновласник із Греції), Wu Yang Glory (судновласник із Китаю) і Falcona (судновласник з України).

За даними ресурсу MarineTraffic, Imperator прибув у порти Великої Одеси під прапором Маршаллових Островів. Дедвейт судна становить 18,9 тис. тонн.

Судно Wu Yang Glory дедвейтом 75,5 тис. тонн йде під прапором Ліберії, а Falcona з дедвейтом 2,2 тис. тонн - під прапором Камеруну.

Таким чином, з 16 вересня 2023 року до портів Великої Одеси українським коридором прибули вже 20 суден загальним дедвейтом 668,9 тис. тонн, - зазначив Клименко. Поширити

На відміну від зернового коридору, що діяв до цього, новим коридором ідуть судна не лише з агропродукцією, а й з іншими вантажами, зокрема гірничо-металургійними або контейнерами.

Російська блокада Чорного моря

18 липня 2023 року Росія заявила, що виходить із "зернової угоди". При цьому російська армія почала обстрілювати українські порти та зернову інфраструктуру на України.

Україна відкрила у Чорному морі тимчасові коридори для торговельних суден. Маршрути передусім призначені для виходу цивільних суден, що знаходяться в українських портах ще з початку війни.

Перше вантажне судно Resilient Africa, який вийшло з українського порту з зерном, раніше теж прибуло до Босфору. Тепер вже два судна змогли прорвати російську блокаду Чорного моря, скориставшись тимчасовими коридорами.