В Одеській області збили дві авіаракети Х-59
Категорія
Україна
Дата публікації

В Одеській області збили дві авіаракети Х-59

Повітряні Сили ЗСУ
Ракета

Армія РФ зранку 1 листопада намагалася атакувати Одеську область. Протиповітряна оборона збила дві ракети Х-59.

РФ атакувала ракетами Одещину

Українські захисники збили над морем на Одещині дві керовані авіаракети Х-59, які випустили з літаків тактичної авіації РФ.

1 листопада 2023 року зенітною ракетною Одеською бригадою повітряного командування ''Південь'' над морем було знищено 2 керовані авіаційні ракети Х-59, які були випущені із російських літаків тактичної авіації та спрямовані в напрямку Одеського району, – повідомили в ПС.

Що відомо про нічну атаку 1 листопада

Близько опівночі російські військові атакували нафтопереробний завод у Кременчуці. Упродовж кількох годин майже 100 рятувальників гасили вогонь. Використовували робот для пожежогасіння. Минулося без жертв.

Також ввечері окупанти обстріляли Куп’янський район. У селі Петропавлівка одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

В Донецькій області наслідок обстрілу селища Південне загинула одна людина.

Також окупанти тричі з артилерії атакували Нікопольський район в Дніпропетровській області. Під удар потрапило місто Нікополь, села Іллінка та Мар’ївка.

Ворог обстрілював Херсонську область упродовж всієї ночі. Ввечері окупанти завдали удару по селу Чарівне у Бериславському районі та місту Берислав. Постраждали дві людини. Під обстріл потрапило село Чайкине Херсонського району, одна людина загинула. Після опівночі російські військові знову обстріляли Бериславський район. Також завдали 8 авіаударів по селах Кринки та Львове.

Опівночі окупанти з артилерії обстріляли Очаків в Миколаївській області. Пошкоджено два приватні будинки.

Загалом було збито 18 із 20 ударних дронів "Shahed-136/131", також знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

Повідомляється, що загарбники цілили по об’єктах критичної інфраструктури та військових об’єктах.

Загалом за добу ворог обстріляв 118 населених пунктів у 10 регіонах. З початку року це найбільша кількість міст та сіл, які потрапили під удар.

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