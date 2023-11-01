Армія РФ за добу обстріляла найбільше міст та сіл з початку року — Клименко

У ніч на 1 листопада російські війська атакували населені пункти в Полтавській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях.

РФ масово атакувала Україну

Упродовж доби ворог обстріляв 118 населених пунктів у 10 регіонах. З початку року це найбільша кількість міст та сіл, які потрапили під удар.

Вночі окупанти завдали масованих обстрілів по території України, є загиблі та поранені.

Що відомо про нічну атаку 1 листопада

Близько опівночі російські військові атакували нафтопереробний завод у Кременчуці. Упродовж кількох годин майже 100 рятувальників гасили вогонь. Використовували робот для пожежогасіння. Минулося без жертв.

Також ввечері окупанти обстріляли Куп’янський район. У селі Петропавлівка одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

В Донецькій області наслідок обстрілу селища Південне загинула одна людина.

Також окупанти тричі з артилерії атакували Нікопольський район в Дніпропетровській області. Під удар потрапило місто Нікополь, села Іллінка та Мар’ївка.

Ворог обстрілював Херсонську область упродовж всієї ночі. Ввечері окупанти завдали удару по селу Чарівне у Бериславському районі та місту Берислав. Постраждали дві людини. Під обстріл потрапило село Чайкине Херсонського району, одна людина загинула. Після опівночі російські військові знову обстріляли Бериславський район. Також завдали 8 авіаударів по селах Кринки та Львове.

Опівночі окупанти з артилерії обстріляли Очаків в Миколаївській області. Пошкоджено два приватні будинки.

Загалом було збито 18 із 20 ударних дронів "Shahed-136/131", також знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

Повідомляється, що загарбники цілили по об’єктах критичної інфраструктури та військових об’єктах.