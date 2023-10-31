Армія РФ обстріляла Миколаївщину. Є поранені

Зранку 31 жовтня російська окупаційна армія здійснила артилерійський обстріл Миколаївщини, внаслідок чого дістали поранення двоє цивільних.
Що відомо про обстріл Миколаївщини
Чиновник зазначив, що постраждалим надають необхідну медичну допомогу.
Обстріл маршрутки в Херсоні 30 жовтня
Російські війська вкотре обстріляли Херсон. Під удар потрапив маршрутний автобус. Відомо про сімох постраждалих: двоє чоловіків та пʼятеро жінок.
Прокуратура повідомила, що на одному із перехресть в зоні ураження снаряду, який вибухнув, опинилося маршрутне таксі із пасажирами.
Пошкоджено також житлові будинки, лінії електропередач та автотранспорт.
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