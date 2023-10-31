Армія РФ обстріляла Миколаївщину. Є поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ обстріляла Миколаївщину. Є поранені

Віталій Кім / Миколаївська ОВА
обстріл

Зранку 31 жовтня російська окупаційна армія здійснила артилерійський обстріл Миколаївщини, внаслідок чого дістали поранення двоє цивільних.

Що відомо про обстріл Миколаївщини

Зранку внаслідок ворожого артилерійського обстрілу населених пунктів Куцурубської громади з боку ЗС Російської Федерації поранено двоє людей. Стан постраждалих - середньої важкості та легкий, - написав він.

Чиновник зазначив, що постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Обстріл маршрутки в Херсоні 30 жовтня

Російські війська вкотре обстріляли Херсон. Під удар потрапив маршрутний автобус. Відомо про сімох постраждалих: двоє чоловіків та пʼятеро жінок.

36-річна херсонка отримала тяжкі поранення. Також жінку, 69 років, госпіталізували до хірургічного відділення у стані середньої тяжкості, - повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

Прокуратура повідомила, що на одному із перехресть в зоні ураження снаряду, який вибухнув, опинилося маршрутне таксі із пасажирами.

Пошкоджено також житлові будинки, лінії електропередач та автотранспорт.

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Категорія
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