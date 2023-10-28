Армія РФ обстріляла Херсонську область. Є поранені

Російські війська обстріляли село Іванівка в Херсонській області, що призвело до поранень двох мешканців.
Що відомо про обстріл Херсонської області
Поранені, 40-річний чоловік і 60-річна жінка, були доставлені до медичного закладу для надання лікарської допомоги. Медичний персонал проводить необхідні обстеження та надає допомогу постраждалим. У цей час ситуація залишається напруженою в регіоні через обстріли з боку російських військ.
Що відомо про обстріл Херсона 27 жовтня
Начальник ОВА Олександр Прокудін повідомляє, що внаслідок обстрілу поранені семеро людей.
Двоє чоловіків 54 років, а також херсонці 55 і 58 років отримали множинні осколкові поранення. Їм надано допомогу на місці.
Через обстріл зруйновано два приватних будинки, часткові руйнування – трьох будинків, а 10 осель – пошкоджені.
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