Армія РФ атакувала дроном один із районів Херсона. Поранено правоохоронця

Російські війська вдень у четвер, 26 жовтня, завдали удару по Корабельному району Херсона. Є поранений.
Окупанти атакували дроном Херсон
Медики надали чоловікові допомогу.
Війська РФ регулярно завдають ударів по Херсону та населених пунктах на правому березі Дніпра.
Обстріли Херсонщини посилюються
Російські окупанти регулярно обстрілюють звільнену правобережну частину Херсонської області. Для атак вони використовують, зокрема, артилерію та авіацію. На жаль, через постійні удари гинуть мирні жителі регіону.
Так, цієї ночі російські війська атакували населені пункти Херсонської області керованими бомбами, дронами-камікадзе, і завдали ракетного удару.
Внаслідок руйнувань на місці "прильоту" проводили рятувально-аварійні роботи.
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