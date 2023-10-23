Примусову евакуацію дітей оголошено у Донецькій та Херсонській областях

У Донецькій та Херсонській областях оголошено примусову евакуацію дітей через загрозу обстрілів та російського вторгнення.

Які області потрапляють до списку обов'язкової евакуації

У понеділок, 23 жовтня, на засіданні Координаційного штабу з питань обов’язкової евакуації було оголошено про евакуацію приблизно 250 дітей із Донецької області. Вона буде проведена із 8 населених пунктів Бахмутського та Покровського районів, де безпекова ситуація залишається критичною.

Після евакуації діти, у супроводі одного з батьків або ж законного представника, будуть вивезені до початку холодів спочатку у гуманітарний хаб. Де вони перепочинуть, отримають допомогу і підтримку, а далі вони поїдуть до Житомирської області. Там вони безкоштовно будуть забезпечені прихистком, соціальними виплатами, гуманітарною допомогою і психологічною підтримкою.

У Херсонській області обов'язкова евакуація дітей буде відбуватись у таких населених пунктах: Дудчани, Качкарівка, Милове, Новокаїри, Золота Балка, Михайлівка, Осокорівка, місто Берислав, Зміївка, Новоберислав, Тягинка, Бургунка, Львове, Миколаївка, Одрадокам’янка, Ольгівка, Червоний Маяк, Веселе, Козацьке, Антонівка, Комишани, Садове, Приозерне.

Що відомо про примусову евакуацію

Влада розпочала обов’язкову евакуацію з 37 населених пунктів Куп’янського району Харківської області у зв’язку з посиленням російських обстрілів.

Про це 10 серпня повідомила Куп’янська міська військова адміністрація.

На деокупованих територіях Куп’янського району Харківської області розпочинається проведення обов’язкової евакуації населення. Дане розпорядження було підписане 9 серпня ТВО начальника Куп’янської районної військової адміністрації Андрієм Канашевичем, — йдеться у повідомленні. Поширити

У Мінреінтеграції повідомили, що Координаційний штаб розглянув звернення Донецької ОВА.

Учасники одностайно проголосували за проведення примусової евакуації дітей ще із дев’яти населених пунктів Донецької області, які знаходяться поблизу районів ведення бойових дій.

Йдеться про Ямпiль, Зарiчне, Торське, Opixyвaтку, Никонорiвку, Малинiвку, Тихонiвку, Васютинське та Рай-Олександрiвку. Через складну безпекову ситуацію та ворожі обстріли звідти буде примусово евакуйовано 130 дітей, — йдеться у повідомленні. Поширити

Також там розглянули питання евакуації цивільного населення із Сумської області. відомо, що з 5-кілометрової прикордонної зони евакуювали 1718 людей, в тому числі 228 дітей.