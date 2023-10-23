Принудительная эвакуация детей объявлена в Донецкой и Херсонской областях

В Донецкой и Херсонской областях объявлена принудительная эвакуация детей из-за угрозы обстрелов и российского вторжения.

Какие области попадают в список обязательной эвакуации

В понедельник, 23 октября, на заседании Координационного штаба по вопросам обязательной эвакуации было объявлено об эвакуации около 250 детей из Донецкой области. Она будет проведена из 8 населенных пунктов Бахмутского и Покровского районов, где ситуация остается критической.

После эвакуации дети, в сопровождении одного из родителей или законного представителя, будут вывезены к началу холодов сначала в гуманитарный хаб. Где они передохнут, получат помощь и поддержку, а дальше они поедут в Житомирскую область. Там они бесплатно будут обеспечены убежищем, социальными выплатами, гуманитарной помощью и психологической поддержкой.

В Херсонской области обязательная эвакуация детей будет происходить в таких населенных пунктах: Дудчаны, Качкаровка, Милово, Новокаиры, Золотая Балка, Михайловка, Осокоровка, город Берислав, Змиевка, Новоберислав, Тягинка, Бургунка, Львов, Николаевка, Одрадокаменка, Ольга , Красный Маяк, Веселое, Казацкое, Антоновка, Камышаны, Садовое, Приозерное.

Что известно о принудительной эвакуации

Власти приступили к обязательной эвакуации из 37 населенных пунктов Купянского района Харьковской области в связи с усилением российских обстрелов.

Об этом 10 августа сообщила Купянская городская военная администрация.

На деоккупированных территориях Купянского района Харьковской области начинается проведение обязательной эвакуации населения. Данное распоряжение было подписано 9 августа ТИО начальника Купянской районной военной администрации Андреем Канашевичем, говорится в сообщении. Поделиться

В Минреинтеграции сообщили, что Координационный штаб рассмотрел обращение Донецкой ОВД.

Участники единогласно проголосовали за проведение принудительной эвакуации детей из девяти населенных пунктов Донецкой области, которые находятся вблизи районов ведения боевых действий.

Речь идет о Ямпиле, Заречном, Торском, Opixyватке, Никоноровке, Малиновке, Тихоновке, Васютинском и Рай-Александровке. Из-за сложной ситуации безопасности и вражеских обстрелов оттуда будут принудительно эвакуированы 130 детей, — говорится в сообщении. Поделиться

Также там был рассмотрен вопрос эвакуации гражданского населения из Сумской области. Известно, что из 5-километровой приграничной зоны эвакуировали 1718 человек, в том числе 228 детей.