Армия РФ атаковала дроном один из районов Херсона. Ранен правоохранитель

Российские войска днем в четверг, 26 октября, нанесли удар по Корабельному району Херсона. Есть раненый.

Оккупанты атаковали дроном Херсон

В результате атаки вражеского беспилотника пострадал 40-летний правоохранитель. Муж получил легкие ранения, - подчеркнул Прокудин. Поделиться

Медики предоставили мужчине помощь.

Войска РФ регулярно наносят удары по Херсону и населенным пунктам на правом берегу Днепра.

Обстрелы Херсона усиливаются

Российские оккупанты регулярно обстреливают освобожденную правобережную часть Херсонской области. Для атак они используют, в частности, артиллерию и авиацию. К сожалению, из-за постоянных ударов гибнут мирные жители региона.

Так, этой ночью русские войска атаковали населенные пункты Херсонской области управляемыми бомбами, дронами-камикадзе, и нанесли ракетный удар.

В результате разрушений на месте "прилета" проводили спасательно-аварийные работы.