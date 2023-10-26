Армия РФ атаковала дроном один из районов Херсона. Ранен правоохранитель

Российские войска днем в четверг, 26 октября, нанесли удар по Корабельному району Херсона. Есть раненый.
Оккупанты атаковали дроном Херсон
Медики предоставили мужчине помощь.
Войска РФ регулярно наносят удары по Херсону и населенным пунктам на правом берегу Днепра.
Обстрелы Херсона усиливаются
Российские оккупанты регулярно обстреливают освобожденную правобережную часть Херсонской области. Для атак они используют, в частности, артиллерию и авиацию. К сожалению, из-за постоянных ударов гибнут мирные жители региона.
Так, этой ночью русские войска атаковали населенные пункты Херсонской области управляемыми бомбами, дронами-камикадзе, и нанесли ракетный удар.
В результате разрушений на месте "прилета" проводили спасательно-аварийные работы.
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