Армия РФ атаковала дроном один из районов Херсона. Ранен правоохранитель
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ атаковала дроном один из районов Херсона. Ранен правоохранитель

Александр Прокудин / Херсонская ОВА
обстрел
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Российские войска днем в четверг, 26 октября, нанесли удар по Корабельному району Херсона. Есть раненый.

Оккупанты атаковали дроном Херсон

В результате атаки вражеского беспилотника пострадал 40-летний правоохранитель. Муж получил легкие ранения, - подчеркнул Прокудин.

Медики предоставили мужчине помощь.

Войска РФ регулярно наносят удары по Херсону и населенным пунктам на правом берегу Днепра.

Обстрелы Херсона усиливаются

Российские оккупанты регулярно обстреливают освобожденную правобережную часть Херсонской области. Для атак они используют, в частности, артиллерию и авиацию. К сожалению, из-за постоянных ударов гибнут мирные жители региона.

Так, этой ночью русские войска атаковали населенные пункты Херсонской области управляемыми бомбами, дронами-камикадзе, и нанесли ракетный удар.

В результате разрушений на месте "прилета" проводили спасательно-аварийные работы.

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