Армия РФ обстреляла Херсонскую область. Есть раненые

Российские войска обстреляли село Ивановка в Херсонской области, что привело к ранениям двух жителей.

Что известно об обстреле Херсонской области

Раненые, 40-летний мужчина и 60-летняя женщина были доставлены в медицинское учреждение для оказания врачебной помощи. Медицинский персонал проводит необходимые обследования и оказывает помощь пострадавшим. В настоящее время ситуация остается напряженной в регионе из-за обстрелов со стороны российских войск.

Что известно об обстреле Херсона 27 октября

Начальник ОВА Александр Прокудин сообщает, что в результате обстрела ранены семь человек.

Легкие ранения получили женщины в возрасте 82, 76 и 49 лет. Им оказали помощь в больнице. Дальнейшее лечение – амбулаторное. Поделиться

Двое мужчин 54 лет, а также херсонцы 55 и 58 лет получили множественные осколочные ранения. Им предоставлена помощь на месте.

Из-за обстрела разрушены два частных дома, частичные разрушения – три дома, а 10 домов – повреждены.