Армия РФ обстреляла Николаевскую область. Есть раненые

Утром 31 октября российская оккупационная армия произвела артиллерийский обстрел Николаевщины, в результате чего получили ранения двое гражданских.

Что известно об обстреле Николаевщины

Утром в результате вражеского артиллерийского обстрела населенных пунктов Куцурубской общины со стороны ВС Российской Федерации ранены два человека. Состояние пострадавших - средней тяжести и легко, - написал он. Поделиться

Чиновник отметил, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Обстрел маршрутки в Херсоне 30 октября

Российские войска еще раз обстреляли Херсон. Под удар попал маршрутный автобус. Известно о семи пострадавших: двое мужчин и пять женщин.

36-летняя херсонка получила тяжелые ранения. Также женщину, 69 лет, госпитализировали в хирургическое отделение в состоянии средней тяжести, сообщил начальник ОВА Александр Прокудин. Поделиться

Прокуратура сообщила, что на одном из перекрестков в зоне поражения взорвавшегося снаряда оказалось маршрутное такси с пассажирами.

Повреждены жилые дома, линии электропередач и автотранспорт.