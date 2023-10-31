Армия РФ обстреляла Николаевскую область. Есть раненые

Утром 31 октября российская оккупационная армия произвела артиллерийский обстрел Николаевщины, в результате чего получили ранения двое гражданских.
Что известно об обстреле Николаевщины
Чиновник отметил, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Обстрел маршрутки в Херсоне 30 октября
Российские войска еще раз обстреляли Херсон. Под удар попал маршрутный автобус. Известно о семи пострадавших: двое мужчин и пять женщин.
Прокуратура сообщила, что на одном из перекрестков в зоне поражения взорвавшегося снаряда оказалось маршрутное такси с пассажирами.
Повреждены жилые дома, линии электропередач и автотранспорт.
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