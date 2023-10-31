Армия РФ обстреляла Николаевскую область. Есть раненые
Категория
Украина
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Армия РФ обстреляла Николаевскую область. Есть раненые

Виталий Ким / Николаевская ОВА
обстрел
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Утром 31 октября российская оккупационная армия произвела артиллерийский обстрел Николаевщины, в результате чего получили ранения двое гражданских.

Что известно об обстреле Николаевщины

Утром в результате вражеского артиллерийского обстрела населенных пунктов Куцурубской общины со стороны ВС Российской Федерации ранены два человека. Состояние пострадавших - средней тяжести и легко, - написал он.

Чиновник отметил, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Обстрел маршрутки в Херсоне 30 октября

Российские войска еще раз обстреляли Херсон. Под удар попал маршрутный автобус. Известно о семи пострадавших: двое мужчин и пять женщин.

36-летняя херсонка получила тяжелые ранения. Также женщину, 69 лет, госпитализировали в хирургическое отделение в состоянии средней тяжести, сообщил начальник ОВА Александр Прокудин.

Прокуратура сообщила, что на одном из перекрестков в зоне поражения взорвавшегося снаряда оказалось маршрутное такси с пассажирами.

Повреждены жилые дома, линии электропередач и автотранспорт.

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