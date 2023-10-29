Армия РФ совершает провокационные обстрелы в районе Авдеевки - глава МВА
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ совершает провокационные обстрелы в районе Авдеевки - глава МВА

Обстрелы Авдеевки
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Преступная армия РФ совершает провокационные обстрелы в районе Авдеевки Донецкой области с целью обвинения в них украинских военных.

Что известно о коварных действиях армии РФ в районе Авдеевки

По словам руководителя Авдеевской МВА Виталия Барабаша, преступная армия РФ совершает провокационные обстрелы города с целью обвинения в этом украинских военных.

Он отметил, что российские военные преступники при пусках ракет с самолетов создают определенную иллюзию с целью обвинить в обстрелах города украинских военных.

В один из последних наших заездов в город, я видел, как ракета из российского самолета, вылетает якобы в направлении Покровска, а затем совершает реверс и залетает в Авдеевку, словно со стороны Покровска. Мы такого еще не видели, – подчеркивает Барабаш.

Он отметил, что эвакуация гражданских из города проходит очень медленно.

Барабаш подчеркнул, что доставка гуманитарной помощи для местных жителей усложняется из-за постоянных вражеских обстрелов.

Очень медленно, но радует то, что люди говорят еще день-два и будем уезжать. Сегодня эвакуации не было, потому что не просто было по логистике. Били они по дороге с утра и почти целый день. Вчера вывезли четыре человека, 1589 человек остаются в городе. То есть, понемногу мы их вывозим. Конечно, хотелось бы, чтобы люди активнее уезжали, – объясняет глава МВА.

Барабаш подчеркнул, что оккупанты разрушили почти все магазины в городе и местные жители жалуются на отсутствие магазинов и гуманитарной помощи.

Не той, которая целенаправленно идет в коробках, где есть наборы. А хлеба, овощей, мясных изделий, как обычно, это было. Потому что волонтеры сейчас не завозят, пока Авдеевка в красной зоне и очень опасно, - объясняет руководитель МВА.

По его словам, некоторые местные жители до последнего откладывают решение об эвакуации из-за надежды, что украинским военным удастся отбросить российских военных преступников от города.

Если вытаскиваешь их на более откровенный разговор, то они говорят – надеемся, что сейчас наши ребята их подальше отгонят, надеемся, что станет тише. Объясняешь, что тише, к сожалению, не будет, а когда пойдет снег, вообще будет сложно. Даже такой, как прессинг, приходится делать, чтобы они вызвались на эвакуацию. Потому что иначе, к сожалению, они не принимают это решение, – рассказывает Барабаш.

В то же время он не скрывает, что среди отказывающихся выезжать из Авдеевки встречаются и "ждуны", ожидающие прихода российских оккупантов.

А некоторые из них даже обвиняют украинских военных якобы это они, а не россияне, уничтожают обстрелами город.

Сейчас они здесь притаились, не выходят из подвалов. Конечно, такие есть в городе, когда они встречались, очень жестко с ними говорили. Очень неприятно, когда это женщины средних лет, которые должны понимать ситуацию. Особенно когда они говорят, что "бьют со стороны Украины по ним, - объясняет глава МВА.

Он добавил, после того, как недавно удалось раскрыть тактику россиян по преднамеренному созданию определенной иллюзии при пуске ракет по Авдеевке, стало понятно, откуда берутся разные чепухи у местных жителей.

Теперь у меня есть, хотя бы для себя, объяснение, почему люди иногда так думают, – отмечает глава МВА.

Какие цели ВСУ преследуют в районе Авдеевки

По мнению майора запаса Нацгвардии, ветерана российско-украинской войны Алексея Гетьмана, главной целью украинских военных в районе Авдеевки должно стать уничтожение как можно большего количества российских окупантов и вражеской военной техники, так же, как и под Бахмутом.

В комментарии журналистам телеканала "Эспрессо" Гетьман отметил, что захват российскими военными преступниками Авдеевки не изменит ситуацию на фронте.

Давай-то я буду держаться мнений людей, которые в этом разбираются не хуже всего. Это, например Американский институт исследования войны, который проанализировал прекрасно понимаемую ситуацию. Вот даже если придется отходить из Авдеевки – существенно стратегических изменений на восточном фронте, как мы называем фронт от Купянска до Угледара, не будет, – отметил Гетьман.

Он также предположил, что Авдеевка рискует стать вторым Бахмутом, однако будет выполнять боевые цели по уничтожению как можно большего количества вражеской силы.

Под Бахмутом враг положил около 50 тыс., на каждые 42 см Бахмутской территории - одна жизнь русского военного. Что они добились? Ничего. Что изменилось? Изменилось то, что мы сейчас атакуем и пытаемся уволить Бахмут не неся таких больших потерь, как у россиян. Так же может произойти и с Авдеевкой, что, перемолов очень большое количество врага, нам придется отходить из этого города и принципиально ничего не изменится, - объясняет аналитик.

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