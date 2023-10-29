Армия РФ совершает провокационные обстрелы в районе Авдеевки - глава МВА

Что известно о коварных действиях армии РФ в районе Авдеевки

По словам руководителя Авдеевской МВА Виталия Барабаша, преступная армия РФ совершает провокационные обстрелы города с целью обвинения в этом украинских военных.

Он отметил, что российские военные преступники при пусках ракет с самолетов создают определенную иллюзию с целью обвинить в обстрелах города украинских военных.

В один из последних наших заездов в город, я видел, как ракета из российского самолета, вылетает якобы в направлении Покровска, а затем совершает реверс и залетает в Авдеевку, словно со стороны Покровска. Мы такого еще не видели, – подчеркивает Барабаш. Поделиться

Он отметил, что эвакуация гражданских из города проходит очень медленно.

Барабаш подчеркнул, что доставка гуманитарной помощи для местных жителей усложняется из-за постоянных вражеских обстрелов.

Очень медленно, но радует то, что люди говорят еще день-два и будем уезжать. Сегодня эвакуации не было, потому что не просто было по логистике. Били они по дороге с утра и почти целый день. Вчера вывезли четыре человека, 1589 человек остаются в городе. То есть, понемногу мы их вывозим. Конечно, хотелось бы, чтобы люди активнее уезжали, – объясняет глава МВА. Поделиться

Барабаш подчеркнул, что оккупанты разрушили почти все магазины в городе и местные жители жалуются на отсутствие магазинов и гуманитарной помощи.

Не той, которая целенаправленно идет в коробках, где есть наборы. А хлеба, овощей, мясных изделий, как обычно, это было. Потому что волонтеры сейчас не завозят, пока Авдеевка в красной зоне и очень опасно, - объясняет руководитель МВА. Поделиться

По его словам, некоторые местные жители до последнего откладывают решение об эвакуации из-за надежды, что украинским военным удастся отбросить российских военных преступников от города.

Если вытаскиваешь их на более откровенный разговор, то они говорят – надеемся, что сейчас наши ребята их подальше отгонят, надеемся, что станет тише. Объясняешь, что тише, к сожалению, не будет, а когда пойдет снег, вообще будет сложно. Даже такой, как прессинг, приходится делать, чтобы они вызвались на эвакуацию. Потому что иначе, к сожалению, они не принимают это решение, – рассказывает Барабаш. Поделиться

В то же время он не скрывает, что среди отказывающихся выезжать из Авдеевки встречаются и "ждуны", ожидающие прихода российских оккупантов.

А некоторые из них даже обвиняют украинских военных якобы это они, а не россияне, уничтожают обстрелами город.

Сейчас они здесь притаились, не выходят из подвалов. Конечно, такие есть в городе, когда они встречались, очень жестко с ними говорили. Очень неприятно, когда это женщины средних лет, которые должны понимать ситуацию. Особенно когда они говорят, что "бьют со стороны Украины по ним, - объясняет глава МВА. Поделиться

Он добавил, после того, как недавно удалось раскрыть тактику россиян по преднамеренному созданию определенной иллюзии при пуске ракет по Авдеевке, стало понятно, откуда берутся разные чепухи у местных жителей.

Теперь у меня есть, хотя бы для себя, объяснение, почему люди иногда так думают, – отмечает глава МВА. Поделиться

Какие цели ВСУ преследуют в районе Авдеевки

По мнению майора запаса Нацгвардии, ветерана российско-украинской войны Алексея Гетьмана, главной целью украинских военных в районе Авдеевки должно стать уничтожение как можно большего количества российских окупантов и вражеской военной техники, так же, как и под Бахмутом.

В комментарии журналистам телеканала "Эспрессо" Гетьман отметил, что захват российскими военными преступниками Авдеевки не изменит ситуацию на фронте.

Давай-то я буду держаться мнений людей, которые в этом разбираются не хуже всего. Это, например Американский институт исследования войны, который проанализировал прекрасно понимаемую ситуацию. Вот даже если придется отходить из Авдеевки – существенно стратегических изменений на восточном фронте, как мы называем фронт от Купянска до Угледара, не будет, – отметил Гетьман. Поделиться

Он также предположил, что Авдеевка рискует стать вторым Бахмутом, однако будет выполнять боевые цели по уничтожению как можно большего количества вражеской силы.