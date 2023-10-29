Армия РФ совершает провокационные обстрелы в районе Авдеевки - глава МВА

Преступная армия РФ совершает провокационные обстрелы в районе Авдеевки Донецкой области с целью обвинения в них украинских военных.
Что известно о коварных действиях армии РФ в районе Авдеевки
По словам руководителя Авдеевской МВА Виталия Барабаша, преступная армия РФ совершает провокационные обстрелы города с целью обвинения в этом украинских военных.
Он отметил, что российские военные преступники при пусках ракет с самолетов создают определенную иллюзию с целью обвинить в обстрелах города украинских военных.
Он отметил, что эвакуация гражданских из города проходит очень медленно.
Барабаш подчеркнул, что доставка гуманитарной помощи для местных жителей усложняется из-за постоянных вражеских обстрелов.
Барабаш подчеркнул, что оккупанты разрушили почти все магазины в городе и местные жители жалуются на отсутствие магазинов и гуманитарной помощи.
По его словам, некоторые местные жители до последнего откладывают решение об эвакуации из-за надежды, что украинским военным удастся отбросить российских военных преступников от города.
В то же время он не скрывает, что среди отказывающихся выезжать из Авдеевки встречаются и "ждуны", ожидающие прихода российских оккупантов.
А некоторые из них даже обвиняют украинских военных якобы это они, а не россияне, уничтожают обстрелами город.
Он добавил, после того, как недавно удалось раскрыть тактику россиян по преднамеренному созданию определенной иллюзии при пуске ракет по Авдеевке, стало понятно, откуда берутся разные чепухи у местных жителей.
Какие цели ВСУ преследуют в районе Авдеевки
По мнению майора запаса Нацгвардии, ветерана российско-украинской войны Алексея Гетьмана, главной целью украинских военных в районе Авдеевки должно стать уничтожение как можно большего количества российских окупантов и вражеской военной техники, так же, как и под Бахмутом.
В комментарии журналистам телеканала "Эспрессо" Гетьман отметил, что захват российскими военными преступниками Авдеевки не изменит ситуацию на фронте.
Он также предположил, что Авдеевка рискует стать вторым Бахмутом, однако будет выполнять боевые цели по уничтожению как можно большего количества вражеской силы.