Армія РФ здійснює провокаційні обстріли в районі Авдіївки — глава МВА
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ здійснює провокаційні обстріли в районі Авдіївки — глава МВА

Армія РФ підступно атакує Авдіївку
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Злочинна армія РФ здійснює провокаційні обстріли в районі Авдіївки на Донеччині із метою звинувачення у них українських військових. 

Що відомо про підступні дії армії РФ в районі Авдіївки

За словами керівника Авдіївської МВА Віталія Барабаша, злочинна армія РФ здійснює провокаційні обстріли міста із метою звинувачення у цьому українських військових.

Він зазначив, що російські військові злочинці під час пусків ракет з літаків створюють певну ілюзію із метою звинуватити в обстрілах міста українських військових.

В один з останніх наших заїздів в місто, я бачив, як ракета з російського літака, вилітає нібито в напрямку Покровська, а потім робить реверс і залітає в Авдіївку, ніби з боку Покровська. Ми такого ще не бачили, - підкреслює Барабаш.

Він зазначив, що евакуація цивільних з міста проходить дуже повільно.

Барабаш наголосив, що доставка гуманітарної допомоги для місцевих жителів ускладнюється через постійні ворожі обстріли.

Дуже повільно, але тішить те, що  люди говорять ще день-два і будемо їхати. Сьогодні евакуації не було, бо не просто було по логістиці. Били вони по дорозі зранку і майже цілий день. Вчора вивезли чотири людини, 1589 людей залишається в місті. Тобто, по-трошки ми їх вивозимо. Звичайно, хотілось би, щоб люди активніше виїжджали, - пояснює глава МВА.

Барабаш підкреслив, що окупанти зруйнували майже всі магазини у місті і місцеві жителі жаліються на відсутність магазинів і гуманітарної допомоги.

Не тієї, яка цілеспрямовано йде в коробках, де є набори. А хліба, овочей, м’ясних виробів, як зазвичай це було. Тому що волонтери зараз не завозять, наразі Авдіївка в червоній зоні і це дуже небезпечно, - пояснює керівник МВА.

За його словами, дехто з міцевих жителів до останнього відкладає рішення про евакуацію через сподівання, що українським військовим вдасться відкинути російських військових злочинців від міста.

Якщо витягуєш їх на більш відверту розмову, то вони кажуть - сподіваємося, що зараз наші хлопці їх подалі відженуть, сподіваємося що стане тихіше. Пояснюєш, що тихіше, нажаль, не буде, а коли піде сніг, то взагалі буде складно. Навіть такий, як пресинг доводиться робити, щоб вони зголосилися на евакуацію. Тому що інакше, нажаль, вони не приймають це рішення, - розповідає Барабаш.

Водночас він не приховує, що серед тих, хто відмовляється виїжджати з Авдіївки, зустрічаються і "ждуни", які чекають приходу російських окупантів.

А деякі з них, навіть звинувачують українських військових нібито це вони, а не росіяни, знищують обстрілами місто.

Зараз вони тут притаїлись, не виходять з підвалів. Звичайно такі є в місті, коли вони зустрічались, дуже жорстко з ними говорили. Дуже не приємно, коли це жінки середнього віку, які мають розуміти ситуацію. Особливо, коли вони говорять, що "б’ють з боку України по ним, - пояснює глава МВА.

Він додав, після того, як нещодавно вдалося розкрити тактику росіян з навмисного створення певної ілюзію під час пуску ракет по Авдіївці, стало зрозуміло, звідки беруться різні нісенітниці у місцевих жителів.

Тепер у мене є, хоча б для себе, пояснення, чому люди іноді так думають, - зазначає глава МВА.

Які цілі ЗСУ переслідують в районі Авдіївки

На думку майора запасу Нацгвардії, ветерана російсько-української війни Олексія Гетьмана, головною цілю українських військових в районі Авдіївки має стати знищення якомога більшої кількості російських окупантів і ворожої військової техніки, так само, як і під Бахмутом.

У коментарі журналістам телеканала “Еспресо” Гетьман зазначив, що захоплення російськими військовими злочинцями Авдіївки не змінить ситуації на фронті.

Давай-те я буду триматися думок людей, які в цьому розбираються не найгірше. Це, наприклад Американський інститут дослідження війни, який проаналізував ситуацію, який чудово розуміється. От навіть якщо доведеться відходити з Авдіївки - суттєво стратегічних змін на східному фронті, як ми називаємо фронт від Куп'янська до Вугледара, не буде, - зазначив Гетьман.

Він також припустив, що Авдіївка ризикує стати другим Бахмутом, однак виконуватиме бойові цілі із знищення якомога більшої кількості ворожої сили.

Під Бахмутом ворог поклав близько 50 тис., на кожних 42 см Бахмутської території - одне життя російського військового. Що вони досягли? Нічого. Що змінилося? Змінилося те, що ми зараз атакуємо й намагаємося звільнити Бахмут не несучи таких великих втрат, як у росіян. Так само може статися і з Авдіївкою, що перемоловши дуже велику кількість ворога нам доведеться відходити з цього міста й принципово нічого не зміниться, - пояснює аналітик.

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