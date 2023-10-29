Армія РФ здійснює провокаційні обстріли в районі Авдіївки — глава МВА

Злочинна армія РФ здійснює провокаційні обстріли в районі Авдіївки на Донеччині із метою звинувачення у них українських військових.
Що відомо про підступні дії армії РФ в районі Авдіївки
За словами керівника Авдіївської МВА Віталія Барабаша, злочинна армія РФ здійснює провокаційні обстріли міста із метою звинувачення у цьому українських військових.
Він зазначив, що російські військові злочинці під час пусків ракет з літаків створюють певну ілюзію із метою звинуватити в обстрілах міста українських військових.
Він зазначив, що евакуація цивільних з міста проходить дуже повільно.
Барабаш наголосив, що доставка гуманітарної допомоги для місцевих жителів ускладнюється через постійні ворожі обстріли.
Барабаш підкреслив, що окупанти зруйнували майже всі магазини у місті і місцеві жителі жаліються на відсутність магазинів і гуманітарної допомоги.
За його словами, дехто з міцевих жителів до останнього відкладає рішення про евакуацію через сподівання, що українським військовим вдасться відкинути російських військових злочинців від міста.
Водночас він не приховує, що серед тих, хто відмовляється виїжджати з Авдіївки, зустрічаються і "ждуни", які чекають приходу російських окупантів.
А деякі з них, навіть звинувачують українських військових нібито це вони, а не росіяни, знищують обстрілами місто.
Він додав, після того, як нещодавно вдалося розкрити тактику росіян з навмисного створення певної ілюзію під час пуску ракет по Авдіївці, стало зрозуміло, звідки беруться різні нісенітниці у місцевих жителів.
Які цілі ЗСУ переслідують в районі Авдіївки
На думку майора запасу Нацгвардії, ветерана російсько-української війни Олексія Гетьмана, головною цілю українських військових в районі Авдіївки має стати знищення якомога більшої кількості російських окупантів і ворожої військової техніки, так само, як і під Бахмутом.
У коментарі журналістам телеканала “Еспресо” Гетьман зазначив, що захоплення російськими військовими злочинцями Авдіївки не змінить ситуації на фронті.
Він також припустив, що Авдіївка ризикує стати другим Бахмутом, однак виконуватиме бойові цілі із знищення якомога більшої кількості ворожої сили.