Армія РФ здійснює провокаційні обстріли в районі Авдіївки — глава МВА

Злочинна армія РФ здійснює провокаційні обстріли в районі Авдіївки на Донеччині із метою звинувачення у них українських військових.

Що відомо про підступні дії армії РФ в районі Авдіївки

За словами керівника Авдіївської МВА Віталія Барабаша, злочинна армія РФ здійснює провокаційні обстріли міста із метою звинувачення у цьому українських військових.

Він зазначив, що російські військові злочинці під час пусків ракет з літаків створюють певну ілюзію із метою звинуватити в обстрілах міста українських військових.

В один з останніх наших заїздів в місто, я бачив, як ракета з російського літака, вилітає нібито в напрямку Покровська, а потім робить реверс і залітає в Авдіївку, ніби з боку Покровська. Ми такого ще не бачили, - підкреслює Барабаш. Поширити

Він зазначив, що евакуація цивільних з міста проходить дуже повільно.

Барабаш наголосив, що доставка гуманітарної допомоги для місцевих жителів ускладнюється через постійні ворожі обстріли.

Дуже повільно, але тішить те, що люди говорять ще день-два і будемо їхати. Сьогодні евакуації не було, бо не просто було по логістиці. Били вони по дорозі зранку і майже цілий день. Вчора вивезли чотири людини, 1589 людей залишається в місті. Тобто, по-трошки ми їх вивозимо. Звичайно, хотілось би, щоб люди активніше виїжджали, - пояснює глава МВА. Поширити

Барабаш підкреслив, що окупанти зруйнували майже всі магазини у місті і місцеві жителі жаліються на відсутність магазинів і гуманітарної допомоги.

Не тієї, яка цілеспрямовано йде в коробках, де є набори. А хліба, овочей, м’ясних виробів, як зазвичай це було. Тому що волонтери зараз не завозять, наразі Авдіївка в червоній зоні і це дуже небезпечно, - пояснює керівник МВА. Поширити

За його словами, дехто з міцевих жителів до останнього відкладає рішення про евакуацію через сподівання, що українським військовим вдасться відкинути російських військових злочинців від міста.

Якщо витягуєш їх на більш відверту розмову, то вони кажуть - сподіваємося, що зараз наші хлопці їх подалі відженуть, сподіваємося що стане тихіше. Пояснюєш, що тихіше, нажаль, не буде, а коли піде сніг, то взагалі буде складно. Навіть такий, як пресинг доводиться робити, щоб вони зголосилися на евакуацію. Тому що інакше, нажаль, вони не приймають це рішення, - розповідає Барабаш. Поширити

Водночас він не приховує, що серед тих, хто відмовляється виїжджати з Авдіївки, зустрічаються і "ждуни", які чекають приходу російських окупантів.

А деякі з них, навіть звинувачують українських військових нібито це вони, а не росіяни, знищують обстрілами місто.

Зараз вони тут притаїлись, не виходять з підвалів. Звичайно такі є в місті, коли вони зустрічались, дуже жорстко з ними говорили. Дуже не приємно, коли це жінки середнього віку, які мають розуміти ситуацію. Особливо, коли вони говорять, що "б’ють з боку України по ним, - пояснює глава МВА. Поширити

Він додав, після того, як нещодавно вдалося розкрити тактику росіян з навмисного створення певної ілюзію під час пуску ракет по Авдіївці, стало зрозуміло, звідки беруться різні нісенітниці у місцевих жителів.

Тепер у мене є, хоча б для себе, пояснення, чому люди іноді так думають, - зазначає глава МВА. Поширити

Які цілі ЗСУ переслідують в районі Авдіївки

На думку майора запасу Нацгвардії, ветерана російсько-української війни Олексія Гетьмана, головною цілю українських військових в районі Авдіївки має стати знищення якомога більшої кількості російських окупантів і ворожої військової техніки, так само, як і під Бахмутом.

У коментарі журналістам телеканала “Еспресо” Гетьман зазначив, що захоплення російськими військовими злочинцями Авдіївки не змінить ситуації на фронті.

Давай-те я буду триматися думок людей, які в цьому розбираються не найгірше. Це, наприклад Американський інститут дослідження війни, який проаналізував ситуацію, який чудово розуміється. От навіть якщо доведеться відходити з Авдіївки - суттєво стратегічних змін на східному фронті, як ми називаємо фронт від Куп'янська до Вугледара, не буде, - зазначив Гетьман. Поширити

Він також припустив, що Авдіївка ризикує стати другим Бахмутом, однак виконуватиме бойові цілі із знищення якомога більшої кількості ворожої сили.