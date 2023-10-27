Войска РФ массированно обстреляли центр Херсона. Есть пострадавшие
Категория
Украина
Дата публикации

Войска РФ массированно обстреляли центр Херсона. Есть пострадавшие

Александр Прокудин / Херсонская ОВА
Херсон
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Вечером 27 октября российская армия обстреляла центр города Херсона. Известно о 7 раненых и разрушенных домах.

Что известно об обстреле Херсона 27 октября

Начальник ОВА Александр Прокудин сообщает, что в результате обстрела ранены семь человек.

Легкие ранения получили женщины 82, 76 и 49 лет. Им оказали помощь в больнице. Дальнейшее лечение – амбулаторное.

Двое мужчин 54 лет, а также херсонцы 55 и 58 лет получили множественные осколочные ранения. Им предоставлена помощь на месте.

Из-за обстрела разрушены два частных дома, частичные разрушения – три дома, а 10 домов – повреждены.

Обстрел Берислава в Херсонской области

Также под огнем оказался Берислав.

Там травмированный мужчина 62 лет. У него взрывная травма и множественные ссадины. Ему на месте оказана помощь.

Офис прокурора сообщил, что около 16.00 в одном из населенных пунктов Бериславского района Херсонской области российские военные с беспилотника сбросили снаряд.

В результате взрыва травмы получили 79-летний мужчина и 73-летняя женщина. Они доставлены в больницу.

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