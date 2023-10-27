Войска РФ массированно обстреляли центр Херсона. Есть пострадавшие

Вечером 27 октября российская армия обстреляла центр города Херсона. Известно о 7 раненых и разрушенных домах.
Что известно об обстреле Херсона 27 октября
Начальник ОВА Александр Прокудин сообщает, что в результате обстрела ранены семь человек.
Двое мужчин 54 лет, а также херсонцы 55 и 58 лет получили множественные осколочные ранения. Им предоставлена помощь на месте.
Из-за обстрела разрушены два частных дома, частичные разрушения – три дома, а 10 домов – повреждены.
Обстрел Берислава в Херсонской области
Также под огнем оказался Берислав.
Офис прокурора сообщил, что около 16.00 в одном из населенных пунктов Бериславского района Херсонской области российские военные с беспилотника сбросили снаряд.
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