Війська РФ масовано обстріляли центр Херсона. Є постраждалі

Ввечері 27 жовтня російська армія обстріляла середмістя Херсона. Відомо про 7 поранених та зруйновані будинки.

Що відомо про обстріл Херсона 27 жовтня

Начальник ОВА Олександр Прокудін повідомляє, що внаслідок обстрілу поранені семеро людей.

Легкі поранення отримали жінки віком 82, 76 і 49 років. Їм надали допомогу в лікарні. Подальше лікування – амбулаторне. Поширити

Двоє чоловіків 54 років, а також херсонці 55 і 58 років отримали множинні осколкові поранення. Їм надано допомогу на місці.

Через обстріл зруйновано два приватних будинки, часткові руйнування – трьох будинків, а 10 осель – пошкоджені.

Обстріл Берислава на Херсонщині

Також під вогнем опинився Берислав.

Там травмований чоловік 62 років. У нього вибухова травма та множинні садна. Йому на місці надана допомога. Поширити

Офіс прокурора повідомив, що близько 16:00 в одному з населених пунктів Бериславського району Херсонської області російські військові з безпілотника скинули снаряд.