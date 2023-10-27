Війська РФ масовано обстріляли центр Херсона. Є постраждалі
Категорія
Україна
Дата публікації

Війська РФ масовано обстріляли центр Херсона. Є постраждалі

Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
Херсон

Ввечері 27 жовтня російська армія обстріляла середмістя Херсона. Відомо про 7 поранених та зруйновані будинки.

Що відомо про обстріл Херсона 27 жовтня

Начальник ОВА Олександр Прокудін повідомляє, що внаслідок обстрілу поранені семеро людей.

Легкі поранення отримали жінки віком 82, 76 і 49 років. Їм надали допомогу в лікарні. Подальше лікування – амбулаторне.

Двоє чоловіків 54 років, а також херсонці 55 і 58 років отримали множинні осколкові поранення. Їм надано допомогу на місці.

Через обстріл зруйновано два приватних будинки, часткові руйнування – трьох будинків, а 10 осель – пошкоджені.

Обстріл Берислава на Херсонщині

Також під вогнем опинився Берислав.

Там травмований чоловік 62 років. У нього вибухова травма та множинні садна. Йому на місці надана допомога.

Офіс прокурора повідомив, що близько 16:00 в одному з населених пунктів Бериславського району Херсонської області російські військові з безпілотника скинули снаряд.

Внаслідок вибуху травми отримали 79-річний чоловік та 73-річна жінка. Їх доставлено до лікарні.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Примусову евакуацію дітей оголошено у Донецькій та Херсонській областях
Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
евакуація
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ обстріляла Берислав на Херсонщині, загинув підліток
Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
Обстріляний Берислав
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ атакувала дроном один із районів Херсона. Поранено правоохоронця
Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
обстріл

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм