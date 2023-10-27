Війська РФ масовано обстріляли центр Херсона. Є постраждалі

Ввечері 27 жовтня російська армія обстріляла середмістя Херсона. Відомо про 7 поранених та зруйновані будинки.
Що відомо про обстріл Херсона 27 жовтня
Начальник ОВА Олександр Прокудін повідомляє, що внаслідок обстрілу поранені семеро людей.
Двоє чоловіків 54 років, а також херсонці 55 і 58 років отримали множинні осколкові поранення. Їм надано допомогу на місці.
Через обстріл зруйновано два приватних будинки, часткові руйнування – трьох будинків, а 10 осель – пошкоджені.
Обстріл Берислава на Херсонщині
Також під вогнем опинився Берислав.
Офіс прокурора повідомив, що близько 16:00 в одному з населених пунктів Бериславського району Херсонської області російські військові з безпілотника скинули снаряд.
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