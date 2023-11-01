Армия РФ за сутки обстреляла больше всего городов и сел с начала года – Клименко

В ночь на 1 ноября русские войска атаковали населенные пункты в Полтавской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях.

РФ массово атаковала Украину

За сутки враг обстрелял 118 населенных пунктов в 10 регионах. С начала года это самое большое количество попавших под удар городов и сел.

Ночью оккупанты нанесли массированные обстрелы по территории Украины, есть погибшие и раненые.

Что известно о ночной атаке 1 ноября

Около полуночи российские военные атаковали нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге. За несколько часов почти 100 спасателей тушили огонь. Использовали робот для пожаротушения. Прошло без жертв.

Также вечером оккупанты обстреляли Купянский район. В селе Петропавловка один человек погиб, еще один получил ранения.

В Донецкой области в результате обстрела поселка Южное погиб один человек.

Также оккупанты трижды из артиллерии атаковали Никопольский район в Днепропетровской области. Под удар попали город Никополь, села Ильинка и Марьевка.

Враг обстреливал Херсонскую область всю ночь. Вечером оккупанты нанесли удар по селу Чаривне в Бериславском районе и городу Берислав. Пострадали два человека. Под обстрел попал село Чайкино Херсонского района, один человек погиб. После полуночи русские военные снова обстреляли Бериславский район. Также нанесли 8 авиаударов по селам Крынки и Львову.

В полночь оккупанты из артиллерии обстреляли Очаков в Николаевской области. Повреждены два частных дома.

Всего было сбито 18 из 20 ударных дронов "Shahed-136/131", также уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.

Сообщается, что захватчики целили по объектам критической инфраструктуры и военным объектам.