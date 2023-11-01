Силы ПВО за ночь сбили 18 "шахедов" и ракету армии РФ – Воздушные силы
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО за ночь сбили 18 "шахедов" и ракету армии РФ – Воздушные силы

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
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Ночью 1 ноября российские захватчики атаковали Украину 20 "Шахедами" и ракетой Х-59,18 беспилотников и ракету удалось сбить.

Воздушные силы озвучили результаты своей работы

По данным военных, ракету Х-59 и часть "шахедов" запустили из Курской области РФ, а остальную часть - из Приморско-Ахтарской.

Ударные БПЛА уничтожались по маршрутам следования тактической авиацией, зенитными ракетными подразделениями, а также мобильными огневыми группами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, - написали в ПС.

Всего было сбито 18 из 20 ударных дронов "Shahed-136/131", также уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.

Сообщается, что захватчики целили по объектам критической инфраструктуры и военным объектам.

Что известно о ночной атаке 1 ноября

В ночь на 1 ноября россияне атаковали территорию Украины – в большинстве регионов объявляли воздушную тревогу. Тревога в общей сложности длилась более шести часов, а вражеские дроны долетели даже до Львовской области.

При этом в Кременчуге Полтавской области неоднократно раздавались взрывы. Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин заявил, что враг попал по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге.

К сожалению, есть попадания по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге. Возник пожар, его ликвидировали спасатели. Ситуация контролируется. Предварительно без пострадавших. Информация о разрушении выясняется. Предприятие не работает. Все соответствующие службы на месте, – сообщил губернатор.

Возник пожар, его ликвидировали спасатели. Предварительно без пострадавших.

Также во вражескую атаку попал Миргород.

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