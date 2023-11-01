Силы ПВО за ночь сбили 18 "шахедов" и ракету армии РФ – Воздушные силы

Ночью 1 ноября российские захватчики атаковали Украину 20 "Шахедами" и ракетой Х-59,18 беспилотников и ракету удалось сбить.
Воздушные силы озвучили результаты своей работы
По данным военных, ракету Х-59 и часть "шахедов" запустили из Курской области РФ, а остальную часть - из Приморско-Ахтарской.
Всего было сбито 18 из 20 ударных дронов "Shahed-136/131", также уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.
Сообщается, что захватчики целили по объектам критической инфраструктуры и военным объектам.
Что известно о ночной атаке 1 ноября
В ночь на 1 ноября россияне атаковали территорию Украины – в большинстве регионов объявляли воздушную тревогу. Тревога в общей сложности длилась более шести часов, а вражеские дроны долетели даже до Львовской области.
При этом в Кременчуге Полтавской области неоднократно раздавались взрывы. Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин заявил, что враг попал по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге.
Возник пожар, его ликвидировали спасатели. Предварительно без пострадавших.
Также во вражескую атаку попал Миргород.
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