Дрон армии РФ атаковал эвакуационный автобус в Херсонской области, есть раненые
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Украина
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Дрон армии РФ атаковал эвакуационный автобус в Херсонской области, есть раненые

Силы обороны юга Украины
Эвакуационный автобус
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Двое волонтеров БФ "Спадщина" получили контузии. Они эвакуировали жителей Бериславщины на более безопасные территории Украины.

Российский дрон ударил по эвакуационному автобусу

31 октября армия РФ дроном атаковала эвакуационный автобус в Херсонской области. В результате пострадали два человека.

Об очередном террористическом акте российских оккупантов сообщил руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Сегодня во время эвакуации из Одрадокаменки россияне направили дрон-камикадзе в автомобиль, которым вывозили людей.

Двое волонтеров БФ "Наследие" получили контузию. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Позже Силы обороны юга Украины в Telegram добавили информацию об обстреле и фото простреленного автобуса.

Террористы-оккупанты ударили FPV-дроном в эвакуационный автобус. Волонтеры помогали жителям одного из прибрежных сел Бериславского района, регулярно страдающего от вражеских бомбардировок управляемыми авиабомбами, выехать в более безопасные населенные пункты.

Обстрелы Херсонщины: что известно

Российская армия усилила обстрелы освобожденной части Херсонской области. Так, около 20:00 25 октября российские военные обстреляли Берислав, предварительно, из артиллерии. Ранения, несовместимые с жизнью, получил 13-летний мальчик.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram.

Российская армия убила подростка в Бериславе, – написал Прокудин.

По его словам, 25 октября вечером оккупанты покрыли огнем жилой дом в городе. В результате вражеского обстрела погиб 13-летний парень.

Позднее уточнение этой трагедии написала Херсонская областная прокуратура в Telegram.

При процессуальном руководстве Бериславской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, что связано с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 25 октября 2023 около 20:00 российская армия обстреляла Бериславский район. Предварительно из артиллерии. В результате обстрела погиб 13-летний парень. Информация о других потерпевших уточняется.

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