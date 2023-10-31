Дрон армии РФ атаковал эвакуационный автобус в Херсонской области, есть раненые

Двое волонтеров БФ "Спадщина" получили контузии. Они эвакуировали жителей Бериславщины на более безопасные территории Украины.
Российский дрон ударил по эвакуационному автобусу
31 октября армия РФ дроном атаковала эвакуационный автобус в Херсонской области. В результате пострадали два человека.
Об очередном террористическом акте российских оккупантов сообщил руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Позже Силы обороны юга Украины в Telegram добавили информацию об обстреле и фото простреленного автобуса.
Обстрелы Херсонщины: что известно
Российская армия усилила обстрелы освобожденной части Херсонской области. Так, около 20:00 25 октября российские военные обстреляли Берислав, предварительно, из артиллерии. Ранения, несовместимые с жизнью, получил 13-летний мальчик.
Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram.
По его словам, 25 октября вечером оккупанты покрыли огнем жилой дом в городе. В результате вражеского обстрела погиб 13-летний парень.
Позднее уточнение этой трагедии написала Херсонская областная прокуратура в Telegram.
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