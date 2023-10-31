Дрон армії РФ атакував евакуаційний автобус на Херсонщині, є поранені

Двоє волонтерів БФ "Спадщина" отримали контузію. Вони евакуювали жителів Бериславщини на більш безпечні території України.

Російський дрон вдарив по евакуаційному автобусу

31 жовтня армія РФ дроном атакувала евакуаційний автобус у Херсонській області. Унаслідок цього постраждало двоє людей.

Про черговий терористичний акт російських окупантів повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Сьогодні під час евакуації з Одрадокам'янки росіяни спрямували дрон-камікадзе в автомобіль, яким вивозили людей. Поширити

Двоє волонтерів БФ "Спадщина" отримали контузію. Зараз їхньому життю та здоров’ю нічого не загрожує. Поширити

Пізніше Сили оборони півдня України у Telegram додали інформацію про обстріл і фото простріляного автобусу.

Терористи-окупанти вдарили FPV-дроном в евакуаційний автобус. Волонтери допомагали мешканцям одного з прибережних сіл Бериславського району, що регулярно потерпає від ворожих бомбардувань керованими авіабомбами, виїхати у більш безпечні населені пункти. Поширити

Обстріли Херсонщини: що відомо

Російська армія посилила обстріли звільненої частини Херсонської області. Так, близько 20.00 25 жовтня російські військові обстріляли Берислав, попередньо, з артилерії. Поранення, несумісні з життям, отримав 13-річний хлопчик.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.

Російська армія вбила підлітка у Бериславі, – написав Прокудін. Поширити

За його словами, 25 жовтня ввечері окупанти вкрили вогнем житловий будинок у місті. Внаслідок ворожого обстрілу загинув 13-річний хлопець.

Пізніше уточнення про цю трагедію написала Херсонська обласна прокуратура у Telegram.

За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Поширити