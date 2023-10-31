Дрон армії РФ атакував евакуаційний автобус на Херсонщині, є поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Дрон армії РФ атакував евакуаційний автобус на Херсонщині, є поранені

Сили оборони півдня України
Евакуаційний автобус

Двоє волонтерів БФ "Спадщина" отримали контузію. Вони евакуювали жителів Бериславщини на більш безпечні території України.

Російський дрон вдарив по евакуаційному автобусу

31 жовтня армія РФ дроном атакувала евакуаційний автобус у Херсонській області. Унаслідок цього постраждало двоє людей.

Про черговий терористичний акт російських окупантів повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Сьогодні під час евакуації з Одрадокам'янки росіяни спрямували дрон-камікадзе в автомобіль, яким вивозили людей.

Двоє волонтерів БФ "Спадщина" отримали контузію. Зараз їхньому життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Пізніше Сили оборони півдня України у Telegram додали інформацію про обстріл і фото простріляного автобусу.

Терористи-окупанти вдарили FPV-дроном в евакуаційний автобус. Волонтери допомагали мешканцям одного з прибережних сіл Бериславського району, що регулярно потерпає від ворожих бомбардувань керованими авіабомбами, виїхати у більш безпечні населені пункти.

Обстріли Херсонщини: що відомо

Російська армія посилила обстріли звільненої частини Херсонської області. Так, близько 20.00 25 жовтня російські військові обстріляли Берислав, попередньо, з артилерії. Поранення, несумісні з життям, отримав 13-річний хлопчик. 

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.

Російська армія вбила підлітка у Бериславі, – написав Прокудін.

За його словами, 25 жовтня ввечері окупанти вкрили вогнем житловий будинок у місті. Внаслідок ворожого обстрілу загинув 13-річний хлопець.

Пізніше уточнення про цю трагедію написала Херсонська обласна прокуратура у Telegram.

За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 25 жовтня 2023 року близько 20:00 російська армія обстріляла Бериславський район. Попередньо з артилерії. Внаслідок обстрілу загинув 13-річний хлопець. Інформація щодо інших потерпілих уточнюється.

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