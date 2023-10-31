Дрон армії РФ атакував евакуаційний автобус на Херсонщині, є поранені

Двоє волонтерів БФ "Спадщина" отримали контузію. Вони евакуювали жителів Бериславщини на більш безпечні території України.
Російський дрон вдарив по евакуаційному автобусу
31 жовтня армія РФ дроном атакувала евакуаційний автобус у Херсонській області. Унаслідок цього постраждало двоє людей.
Про черговий терористичний акт російських окупантів повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Пізніше Сили оборони півдня України у Telegram додали інформацію про обстріл і фото простріляного автобусу.
Обстріли Херсонщини: що відомо
Російська армія посилила обстріли звільненої частини Херсонської області. Так, близько 20.00 25 жовтня російські військові обстріляли Берислав, попередньо, з артилерії. Поранення, несумісні з життям, отримав 13-річний хлопчик.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.
За його словами, 25 жовтня ввечері окупанти вкрили вогнем житловий будинок у місті. Внаслідок ворожого обстрілу загинув 13-річний хлопець.
Пізніше уточнення про цю трагедію написала Херсонська обласна прокуратура у Telegram.
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