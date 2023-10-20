Російська армія вдарила по Бериславу. Одна людина загинула

Війська РФ завдали авіаційного удару по місту Берислав у Херсонській області.

Що відомо про обстріл Бериславу

Зранку 20 жовтня армія РФ завдала авіаудару по Бериславу. Внаслідок обстрілу загинула жінка.

Близько години тому російські військові завдали авіаудару по місту Берислав. За попередніми даними, одна людина загинула, - повідомив Клименко. Поширити

Наразі підрозділи ДСНС та Національної поліції обстежують місце удару.

Як повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, росіяни випустили по Бериславу 4 КАБ. У власному будинку тяжкі ушкодження отримала 80-річна жінка. Від отриманих травм вона загинула на місці.

Загалом за цю ніч окупанти здійснили шість авіаударів по селах Бериславського району. Російські військові обстріляли Берислав з РСЗВ та артилерії. Внаслідок чого пошкоджено приватний будинок. Рятувальники ліквідували пожежу.

Окрім того, опівночі ворог почав обстріл Херсону з артилерії. Унаслідок атаки пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.

Яка ситуація на Херсонщині

18 жовтня окупанти завдавали масштабних ударів по області:

Задіяли три літаки і випустили по дві керовані авіабомби по трьох населених пунктах.

Випустили 6 керованих авіабомб по двох населених пунктах Бериславського району.

У ніч на 18 жовтня окупанти також вкрили вогнем Благовіщенське. Численні ушкодження отримала 69-річна жінка, яка померла в лікарні.

Також внаслідок авіабомб загинув 63-річнмй чоловік у Новобериславі.

Загалом за добу окупанти здійснили 70 обстрілів, випустивши 404 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", БМП, танків, авіації та БПЛА. По місту Херсон ворог випустили 16 снарядів.

Через російську агресію 6 людей дістали поранення.

Також 19 жовтня у Херсоні пролунали вибухи. Після чого стало відомо, що російські війська обстрілюють місто з тимчасово окупованої території Херсонської області. Під ударом опинився центр та Корабельний район.