Российская армия ударила по Бериславу. Один человек погиб

Войска РФ нанесли авиационный удар по городу Берислав в Херсонской области.
Что известно об обстреле Берислава
Утром 20 октября армия РФ нанесла авиаудар по Бериславу. В результате обстрела погибла женщина.
В настоящее время подразделения ГСЧС и Национальной полиции обследуют место удара.
Как сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин, россияне выпустили по Бериславу 4 КАБ. В своем доме тяжелые повреждения получила 80-летняя женщина. От полученных травм она скончалась на месте.
Всего за эту ночь оккупанты совершили шесть авиаударов по селам Бериславского района. Российские военные обстреляли Берислав из РСЗО и артиллерии. В результате чего поврежден частный дом. Спасатели ликвидировали пожар.
Кроме того, в полночь враг начал обстрел Херсона из артиллерии. В результате атаки поврежден частный дом. Пострадавших нет.
Какая ситуация в Херсонской области
18 октября оккупанты наносили масштабные удары по области:
Задействовали три самолета и выпустили по две управляемые авиабомбы по трем населенным пунктам.
Выпустили 6 управляемых авиабомб по двум населенным пунктам Бериславского района.
В ночь на 18 октября оккупанты также покрыли огнем Благовещенское. Многочисленные повреждения получила 69-летняя женщина, скончавшаяся в больнице.
Также в результате авиабомб погиб 63-летний мужчина в Новобериславе.
Всего за сутки оккупанты совершили 70 обстрелов, выпустив 404 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", БМП, танков, авиации и БПЛА. В городе Херсон враг выпустили 16 снарядов.
Из-за российской агрессии 6 человек получили ранения.
Также 19 октября в Херсоне раздались взрывы. После чего стало известно, что русские войска обстреливают город с временно оккупированной территории Херсонской области. Под ударом оказался центр и Корабельный район.
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