Российская армия ударила по Бериславу. Один человек погиб
Категория
Украина
Дата публикации

Российская армия ударила по Бериславу. Один человек погиб

Игорь Клименко
Обстрел
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Войска РФ нанесли авиационный удар по городу Берислав в Херсонской области.

Что известно об обстреле Берислава

Утром 20 октября армия РФ нанесла авиаудар по Бериславу. В результате обстрела погибла женщина.

Около часа назад российские военные нанесли авиаудар по городу Берислав. По предварительным данным, один человек погиб, – сообщил Клименко.

В настоящее время подразделения ГСЧС и Национальной полиции обследуют место удара.

Как сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин, россияне выпустили по Бериславу 4 КАБ. В своем доме тяжелые повреждения получила 80-летняя женщина. От полученных травм она скончалась на месте.

Всего за эту ночь оккупанты совершили шесть авиаударов по селам Бериславского района. Российские военные обстреляли Берислав из РСЗО и артиллерии. В результате чего поврежден частный дом. Спасатели ликвидировали пожар.

Кроме того, в полночь враг начал обстрел Херсона из артиллерии. В результате атаки поврежден частный дом. Пострадавших нет.

Какая ситуация в Херсонской области

18 октября оккупанты наносили масштабные удары по области:

  • Задействовали три самолета и выпустили по две управляемые авиабомбы по трем населенным пунктам.

  • Выпустили 6 управляемых авиабомб по двум населенным пунктам Бериславского района.

В ночь на 18 октября оккупанты также покрыли огнем Благовещенское. Многочисленные повреждения получила 69-летняя женщина, скончавшаяся в больнице.

Также в результате авиабомб погиб 63-летний мужчина в Новобериславе.

Всего за сутки оккупанты совершили 70 обстрелов, выпустив 404 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", БМП, танков, авиации и БПЛА. В городе Херсон враг выпустили 16 снарядов.

Из-за российской агрессии 6 человек получили ранения.

Также 19 октября в Херсоне раздались взрывы. После чего стало известно, что русские войска обстреливают город с временно оккупированной территории Херсонской области. Под ударом оказался центр и Корабельный район.

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