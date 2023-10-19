Войска РФ обстреляли Херсон. Есть раненые

Утром 19 октября российские войска обстреляли Херсон с временно оккупированной территории области, три человека получили ранения.
Войска РФ обстреляли Херсон
Ситуация в Херсонской области
Вчера оккупанты наносили удары по области:
Задействовали три самолета и выпустили по две управляемые авиабомбы по трем населенным пунктам.
Выпустили 6 управляемых авиабомб по двум населенным пунктам Бериславского района.
В ночь на 18 октября оккупанты покрыли огнем Благовещенское. Многочисленные повреждения получила 69-летняя женщина, скончавшаяся в больнице.
Также в результате авиабомб погиб 63-летний мужчина в Новобериславе.
Всего за минувшие сутки оккупанты совершили 70 обстрелов, выпустив 404 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", БМП, танков, авиации и БПЛА. В городе Херсон враг выпустили 16 снарядов.
Из-за российской агрессии 6 человек получили ранения.
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