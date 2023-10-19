Войска РФ обстреляли Херсон. Есть раненые

Утром 19 октября российские войска обстреляли Херсон с временно оккупированной территории области, три человека получили ранения.

Войска РФ обстреляли Херсон

В результате недавнего обстрела Херсона армией РФ с временно оккупированного левого берега в Днепровском районе ранены. По уточненной информации, пострадали три мирных жителя. 49-летняя женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. Двое мужчин 1964 и 1983 годов рождения доставлены в больницу. Состояние среднее, предварительный диагноз - минно-взрывные травмы, - написал Мрочко. Поделиться

Ситуация в Херсонской области

Вчера оккупанты наносили удары по области:

Задействовали три самолета и выпустили по две управляемые авиабомбы по трем населенным пунктам.

Выпустили 6 управляемых авиабомб по двум населенным пунктам Бериславского района.

В ночь на 18 октября оккупанты покрыли огнем Благовещенское. Многочисленные повреждения получила 69-летняя женщина, скончавшаяся в больнице.

Также в результате авиабомб погиб 63-летний мужчина в Новобериславе.

Всего за минувшие сутки оккупанты совершили 70 обстрелов, выпустив 404 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", БМП, танков, авиации и БПЛА. В городе Херсон враг выпустили 16 снарядов.

Из-за российской агрессии 6 человек получили ранения.