Війська РФ обстріляли Херсон. Є поранені

Війська РФ обстріляли Херсон

Внаслідок недавнього обстрілу Херсона армією РФ з тимчасово окупованого лівого берега у Дніпровському районі є поранені. За уточненою інформацією, постраждали троє мирних жителів. 49-річна жінка ушпиталена у важкому стані. Двоє чоловіків 1964 і 1983 років народження доставлені до лікарні. Стан середній, попередній діагноз - мінно-вибухові травми, - написав Мрочко. Поширити

Ситуація на Херсонщині

Вчора окупанти завдавали ударів по області:

Задіяли три літаки і випустили по дві керовані авіабомби по трьох населених пунктах.

Випустили 6 керованих авіабомб по двох населених пунктах Бериславського району.

У ніч на 18 жовтня окупанти вкрили вогнем Благовіщенське. Численні ушкодження отримала 69-річна жінка, яка померла в лікарні.

Також внаслідок авіабомб загинув 63-річнмй чоловік у Новобериславі.

Загалом за минулу добу окупанти здійснили 70 обстрілів, випустивши 404 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", БМП, танків, авіації та БПЛА. По місту Херсон ворог випустили 16 снарядів.

Через російську агресію 6 людей дістали поранення.