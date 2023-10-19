Війська РФ обстріляли Херсон. Є поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Війська РФ обстріляли Херсон. Є поранені

Херсонська ОВА
ракета

Вранці 19 жовтня російські війська обстріляли Херсон з тимчасово окупованої території області, троє людей дістали поранення.

Війська РФ обстріляли Херсон

Внаслідок недавнього обстрілу Херсона армією РФ з тимчасово окупованого лівого берега у Дніпровському районі є поранені. За уточненою інформацією, постраждали троє мирних жителів. 49-річна жінка ушпиталена у важкому стані. Двоє чоловіків 1964 і 1983 років народження доставлені до лікарні. Стан середній, попередній діагноз - мінно-вибухові травми, - написав Мрочко.

Ситуація на Херсонщині

Вчора окупанти завдавали ударів по області:

  • Задіяли три літаки і випустили по дві керовані авіабомби по трьох населених пунктах.

  • Випустили 6 керованих авіабомб по двох населених пунктах Бериславського району.

У ніч на 18 жовтня окупанти вкрили вогнем Благовіщенське. Численні ушкодження отримала 69-річна жінка, яка померла в лікарні.

Також внаслідок авіабомб загинув 63-річнмй чоловік у Новобериславі.

Загалом за минулу добу окупанти здійснили 70 обстрілів, випустивши 404 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", БМП, танків, авіації та БПЛА. По місту Херсон ворог випустили 16 снарядів.

Через російську агресію 6 людей дістали поранення.

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