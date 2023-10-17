В окупованому Скадовську на Херсонщині пролунали вибухи — що відомо

17 жовтня у тимчасово окупованому Скадовську на Херсонщині пролунали вибухи.
Вибухи у Скадовську
Про серію вибухів розповіли місцеві мешканці. Звуки "бавовни" лунали близько четвертої години дня.
Що саме вибухнуло і де – поки що невідомо. Пояснень від офіційних осіб щодо інциденту не надходило.
Росіяни активно готуються до боїв у Херсонській області
Агент «АТЕШ» в російських військах повідомив, що окупанти активно готуються до масштабних битв на Херсонщині.
Крім того, агенти партизан у Криму спостерігають інтенсифікацію перекидання військової техніки та боєприпасів на материкову Україну.
Зокрема помітили залізничний ешелон, у якому було: до 20 вагонів з боєприпасами, 5 БТР, 10 УРАЛів, 8 артилерійських гармат 152 калібру та багато іншого.
Раніше «АТЕШ» повідомляв, що його агенти зафіксували переміщення старої російської техніки через станцію Євпаторну у Криму.
Окупанти перевозили велику колону техніки, що складається з МТ-ЛБ, САУ та Уралів.
Також російські війська перекидають значні сили в Джанкой у тимчасово окупованому Криму.
За інформацією, отриманою від партизанів, регулярно вирушають військові вантажні транспорти до аеродрому, що може свідчити про наявність військових сил на цьому об'єкті.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-