В окупованому Скадовську на Херсонщині пролунали вибухи — що відомо

17 жовтня у тимчасово окупованому Скадовську на Херсонщині пролунали вибухи.

Вибухи у Скадовську

Про серію вибухів розповіли місцеві мешканці. Звуки "бавовни" лунали близько четвертої години дня.

У тимчасово окупованому Скадовську було чути вибухи, повідомляють місцеві жителі, - йдеться у публікації. Поширити

Що саме вибухнуло і де – поки що невідомо. Пояснень від офіційних осіб щодо інциденту не надходило.

Росіяни активно готуються до боїв у Херсонській області

Агент «АТЕШ» в російських військах повідомив, що окупанти активно готуються до масштабних битв на Херсонщині.

Через це вони почали переміщати свої командні пункти з Генічеська до Джанкойського району. Вже відомо про два такі випадки. Поширити

Крім того, агенти партизан у Криму спостерігають інтенсифікацію перекидання військової техніки та боєприпасів на материкову Україну.

Зокрема помітили залізничний ешелон, у якому було: до 20 вагонів з боєприпасами, 5 БТР, 10 УРАЛів, 8 артилерійських гармат 152 калібру та багато іншого.

Раніше «АТЕШ» повідомляв, що його агенти зафіксували переміщення старої російської техніки через станцію Євпаторну у Криму.

Окупанти перевозили велику колону техніки, що складається з МТ-ЛБ, САУ та Уралів.

Також російські війська перекидають значні сили в Джанкой у тимчасово окупованому Криму.

За інформацією, отриманою від партизанів, регулярно вирушають військові вантажні транспорти до аеродрому, що може свідчити про наявність військових сил на цьому об'єкті.