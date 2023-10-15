Російські окупанти завдали авіаудару по критичній інфраструктурі Херсону

У Херсоні після потужного вибуху в деяких районах зникло світло та є перебої з водою.

Росіяни скинули авіабомби на об'єкт критичної інфраструктури

Як повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочка, близько 10:00 з різницею у 30 хвилин російські винищувачі Су-34 завдали авіаудари по Херсону.

За попередньою інформацією, окупанти скинули дві керовані авіабомби у районі об'єкта критичної інфраструктури.

Також у мережі повідомляли, що після потужних вибухів у декількох районах Херсона спостерігалися проблеми з водою та світлом.

РФ продовжує масований обстріл Херсонщини

16 вересня, російські загарбники обстріляли один із житлових будинків у Бериславі Херсонської області. Внаслідок атаки постраждала жінка.Також внаслідок обстрілу пошкоджено близько 15 приватних будинків.

Прокурори спільно зі слідчими поліції продовжують вживати всіх можливих заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Також 23 вересня російська армія атакувала село Миколаївка Херсонської області з безпілотника. В результаті атаки отримав важкі поранення місцевий житель.

Через російський удар чоловік втратив частину руки. Також у нього поранення грудної клітини, відкритий перелом і кровотеча.

28 вересня російські війська обстріляли два села Херсонської області — Антонівку та Золоту Балку. Поранення отримала жінка, яка на той час перебувала біля пошти.

У ніч на 1 жовтня росіяни скинули на Херсонську область 10 авіабомб. Внаслідок цього постраждали люди, а також є зруйновані будівлі.

Також 8 жовтня армія РФ обстріляла передмістя Херсона. Внаслідок обстрілу російськими військами селища Кіндийка на Херсонщині 11-річну дівчинку.

Раніше через обстріл селища постраждали три літніх жінки. Вогонь прийшовся по території поблизу церкви.

Загалом від початку доби на Херсонщині поранення різного ступеня отримали 16 людей. Серед яких – 9-місячна дитина.