В оккупированном Скадовске в Херсонской области прогремели взрывы — что известно

17 октября во временно оккупированном Скадовске в Херсонской области прогремели взрывы.

Взрывы в Скадовске

О серии взрывов рассказали местные жители. Звуки "хлопка" звучали около четырех часов дня.

Во временно оккупированном Скадовске слышны взрывы, сообщают местные жители, - говорится в публикации. Поделиться

Что именно взорвалось и где – пока неизвестно. Объяснений от официальных лиц по поводу инцидента не поступало.

Россияне активно готовятся к боям в Херсонской области

Агент «АТЕШ» в российских войсках сообщил, что оккупанты активно готовятся к масштабным сражениям на Херсонщине.

Поэтому они начали перемещать свои командные пункты из Геническа в Джанкойский район. Уже известно о двух таких случаях. Поделиться

Кроме того, агенты партизан в Крыму наблюдают интенсификацию опрокидывания военной техники и боеприпасов на материковую Украину.

В частности, заметили железнодорожный эшелон, в котором было: до 20 вагонов с боеприпасами, 5 БТР, 10 УРАЛов, 8 артиллерийских орудий 152 калибра и многое другое.

Ранее АТЕШ сообщал, что его агенты зафиксировали перемещение старой российской техники через станцию Евпаторную в Крыму.

Оккупанты перевозили большую колонну техники, состоящую из МТ-ЛБ, САУ и Уралов.

Также российские войска опрокидывают значительные силы в Джанкой во временно оккупированном Крыму.

По информации, полученной от партизан, регулярно отправляются военные грузовые транспорты к аэродрому, что может свидетельствовать о наличии военных сил на этом объекте.