Сили ППО за ніч збили 18 "шахедів" та ракету армії РФ — Повітряні сили

Уночі 1 листопада російські загарбники атакували Україну 20 "Шахедами" і ракетою Х-59,18 безпілотників та ракету вдалося збити.
Повітряні сили озвучили результати своєї роботи
За даними військових, ракету Х-59 та частину "шахедів" запустили з Курської області РФ, а решту - з Приморсько-Ахтарську.
Загалом було збито 18 із 20 ударних дронів "Shahed-136/131", також знищено керовану авіаційну ракету Х-59.
Повідомляється, що загарбники цілили по об’єктах критичної інфраструктури та військових об’єктах.
Що відомо про нічну атаку 1 листопада
В ніч на 1 листопада росіяни атакували територію України - в більшості регіонів оголошували повітряну тривогу. Тривога загалом тривала більше шести годин, а ворожі дрони долетіли навіть до Львівської області.
При цьому, в Кременчуці Полтавської області неодноразово лунали вибухи. Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін заявив, що ворог поцілив по нафтопереробному заводу в Кременчуці.
Виникла пожежа, її ліквідували рятувальники. Попередньо без постраждалих.
Також під ворожу атаку потрапив Миргород.
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