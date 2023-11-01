Сили ППО за ніч збили 18 "шахедів" та ракету армії РФ — Повітряні сили

Уночі 1 листопада російські загарбники атакували Україну 20 "Шахедами" і ракетою Х-59,18 безпілотників та ракету вдалося збити.

Повітряні сили озвучили результати своєї роботи

За даними військових, ракету Х-59 та частину "шахедів" запустили з Курської області РФ, а решту - з Приморсько-Ахтарську.

Ударні БпЛА знищувались за маршрутами слідування тактичною авіацією, зенітними ракетними підрозділами, а також мобільними вогневими групами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, - написали в ПС. Поширити

Загалом було збито 18 із 20 ударних дронів "Shahed-136/131", також знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

Повідомляється, що загарбники цілили по об’єктах критичної інфраструктури та військових об’єктах.

Що відомо про нічну атаку 1 листопада

В ніч на 1 листопада росіяни атакували територію України - в більшості регіонів оголошували повітряну тривогу. Тривога загалом тривала більше шести годин, а ворожі дрони долетіли навіть до Львівської області.

При цьому, в Кременчуці Полтавської області неодноразово лунали вибухи. Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін заявив, що ворог поцілив по нафтопереробному заводу в Кременчуці.

На жаль, є влучання по нафтопереробному заводу в Кременчуці. Виникла пожежа, її ліквідували рятувальники. Ситуація контрольована. Попередньо без постраждалих. Інформація про руйнування з’ясовується. Підприємство не працює. Усі відповідні служби на місці, - повідомив губернатор. Поширити

Виникла пожежа, її ліквідували рятувальники. Попередньо без постраждалих.

Також під ворожу атаку потрапив Миргород.